​صديق عبدالكريم : استفزاز العساكر في المرحلة الإنتقالية له عواقب وخيمة "السودان ومالي من النماذج الحية"



حث رئيس حزب الاتحاد لإعادة تأسيس الجمهورية ، الصديق عبد الكريم حقار ، يناير خلال مؤتمر صحفي جميع الكيانات السياسيه والمجتمع المدني على تجنب الدخول في صراع مع المجلس العسكري ، وسيناريو مالي أو سوداني خير دليل على حد تعبيره كما أدى الاستفزاز على الاستيلاء على السلطة.



قال صديق عبدالكريم "هناك من لم يأخذ دروس ما يحدث في مالي والسودان ، عندما يكون لديك جنود وجها لوجه ، عليك أن تعرف كيف تديرهم ، يجب ألا تستفزهم. أقول ذلك من أجل مصلحة تشاد.



في إشارة إلى الدعوات إلى استقالة المجلس العسكري الانتقالي أو استبدال اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل ، وشدد على عدم الضغط على السلطات الانتقالية سيما الجيش.