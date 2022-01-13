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POLITIQUE

​صديق عبدالكريم : استفزاز العساكر في المرحلة الإنتقالية له عواقب وخيمة "السودان ومالي من النماذج الحية"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 13 Janvier 2022


​صديق عبدالكريم : استفزاز العساكر في المرحلة الإنتقالية له عواقب وخيمة "السودان ومالي من النماذج الحية"

حث رئيس حزب الاتحاد لإعادة تأسيس الجمهورية ، الصديق عبد الكريم حقار ، يناير خلال مؤتمر صحفي جميع الكيانات السياسيه والمجتمع المدني على تجنب الدخول في صراع مع المجلس العسكري ، وسيناريو مالي أو سوداني خير دليل على حد تعبيره كما أدى الاستفزاز على الاستيلاء على السلطة.

قال صديق عبدالكريم "هناك من لم يأخذ دروس ما يحدث في مالي والسودان ، عندما يكون لديك جنود وجها لوجه ، عليك أن تعرف كيف تديرهم ، يجب ألا تستفزهم. أقول ذلك من أجل مصلحة تشاد.

في إشارة إلى الدعوات إلى استقالة المجلس العسكري الانتقالي أو استبدال اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل ، وشدد على عدم الضغط على السلطات الانتقالية سيما الجيش.
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