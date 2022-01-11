​فاكت لم تتلق أي رد من اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين والعسكريين في الحوار



أعلن رئيس جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد السيد محمد مهدي علي ، إنه لم يتلق حتى الآن اي رد رسمي من اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين والعسكريين في الحوار التي توسطت في نقل شروط مشاركة فاكت في الحوار إلى الجهات المعنية والذي فسره مهدي بالنية السيئة للمجلس العسكري الانتقالي.



أوضح مهدي في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة ، أن ممثلي الجبهة التقوا باللجنة الفنية لمشاركة السياسيين والعسكريين في الحوار في فرنسا ، ودعت اللجنة للمشاركة في الحوار الوطني ، وجبهة الوفاق وضعت عدة شروط للمشاركة وحتى الآن لم ترد السلطات التشادية ، وعليه تخطر فاكت بموقف انجمينا العدواني على حد ما جاء في البيان.



وبحسب محمد مهدي ، فإن جبهة الوفاق من أجل تغيير في تشاد لا تنوي المشاركة في أي شكل من أشكال الحوار ، ما لم يكن هناك رد رسمي لا لبس فيه على شروطها الأساسية ، أي شروط المجتمع المدني وتحكيم المجتمع الدولي.



ونشير بأن اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين والعسكريين في الحوار في سعيها لتنظيم حوار العسكريين بالدوحة ، ولم تبق للحوار الوطني الشامل إلا شهر وبضعة أيام.