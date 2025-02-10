​في غرب أفريقيا، هل ستخضع الأخوة لاختبار انعدام الأمن؟

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير/شباط، تبدو التوقعات بشأن هذا الموضوع قاتمة لعام 2025.





تزايد انعدام الأمن والنزاعات المسلحة والتوترات العرقية أو حتى بين المجتمعات المحلية. هذه كلها عوامل تقوض الجهود المبذولة لتعزيز الأخوة والتضامن بين السكان المحليين. وفي حين يتوقع عام 2025 استمرار التحديات الأمنية التي تتطلب استجابة عالمية وجماعية، إلا أن الوضع الحالي يشير بالأحرى إلى استجابة مجزأة. ويرجع ذلك



إلى التوترات بين المنظمات الإقليمية



دخل انسحاب تحالف دول الساحل من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حيز التنفيذ في 29 يناير 2025. وكان ذلك نتيجة لخلاف عميق حول فعالية تنظيم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما أدى إلى مزيد من التعاون المستقل بين الثلاثي مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وفي مواجهة هذه الانقسامات المؤسسية، تتضاءل الآمال في التوصل إلى استجابة موحدة. ويشهد السكان، وهم أول ضحايا عدم الاستقرار هذا، اتساع الفجوة بين تطلعاتهم للسلام والاستراتيجيات المتباينة للدول. وتزيد هذه الديناميكية من إضعاف التماسك الاجتماعي وقدرة السكان على الصمود. ” إن تجزئة المؤسسات الإقليمية يضعف قدرتنا على مكافحة الإرهاب. فالحوار والتعاون المتين ضروريان لضمان الأمن. [وفقًا للدكتور مصطفى صو، محلل العلاقات الدولية السنغالي..



نحو التهدئة على مستوى القادة؟



في الوقت الذي يؤثر فيه انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من التجمع على العلاقات بين أقاليمها، تُبذل جهود للحفاظ على درجة من التماسك الأمني. وتشمل هذه الجهود تبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحركات الجماعات المسلحة في المنطقة والعمليات العسكرية المشتركة في المناطق الحدودية والمشاركة في المنتديات الإقليمية حول هذه القضية.



ستُعقد قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 15 فبراير. وستكون مسألة العلاقات الإقليمية مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جدول الأعمال. وفي 5 مارس، ستستضيف باماكو مؤتمراً حول الأمن في منطقة الساحل. ومن المتوقع أن يجمع خبراء من وكالة الفضاء الأوروبية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا



تزايد انعدام الثقة بين المجتمعات المحلية



إن انعدام الثقة هذا الذي يغذيه الخوف الملموس من انعدام الأمن المتفشي وانقسام المؤسسات الإقليمية، يؤدي إلى انقسام السكان. ومن بين أهم أسباب هذه الظاهرة النزوح الجماعي للسكان وتفاقم الفقر وحرمان الأطفال من التعليم، وفقًا لتقرير فاتشيمتري الصادر في 29 سبتمبر/أيلول 2024 حول ” الأمن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا“..