​Chine : La médecine traditionnelle chinoise entre modernité et inclusion des personnes malvoyantes

Grâce à plus de 60 techniques médicales avancées, l’hôpital dispose d’une expertise pointue qui facilite le travail thérapeutique et améliore la qualité des soins.



De nombreuses études menées en Chine et à l’étranger ont démontré l’efficacité de la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement de plusieurs affections, parfois là où la médecine occidentale montre ses limites, notamment en matière de diagnostic énergétique et de traitement global du patient.