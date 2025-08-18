​Fuite audio au Tchad : Le chef de l'État réaffirme sa confiance au ministre Ismaïl Souleyman Lony

Dans une déclaration publiée sur ses canaux officiels, le Chef de l’État a tenu à apporter plusieurs précisions. Selon lui, cette fuite « ne vise pas la personne du ministre Ismaïl en tant que tel, mais bien les fonctions qu’il occupe aujourd’hui, l’institution qu’il dirige ainsi que son rôle dans le dispositif sécuritaire du pays ».



Mahamat Idriss Déby Itno estime que cette affaire s’apparente à « un règlement de comptes familial » et à « une calomnie éhontée » destinée à nuire à la réputation d’un haut cadre de la République, à l’image d’autres campagnes de diffamation qui ont, par le passé, compromis la carrière de nombreux responsables tchadiens.



Reconnaissant néanmoins que le ministre a fait preuve de « légèreté » en abordant, dans ce cadre privé, « des sujets inappropriés », le Président de Transition a tenu à réaffirmer son soutien : « Convaincu de sa loyauté et de son engagement, je lui renouvelle toute ma confiance », a-t-il déclaré.



Le Chef de l’État a conclu en appelant le ministre Ismaïl Souleyman Lony, ainsi que l’ensemble des cadres de la République, à tirer les enseignements de cette affaire et à demeurer vigilants face aux tentatives de manipulation et de déstabilisation.