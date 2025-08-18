Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Fuite audio au Tchad : Le chef de l'État réaffirme sa confiance au ministre Ismaïl Souleyman Lony


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Août 2025


Le Président de la République Mahamat Idriss Déby Itno a réagi ce 18 août 2025 à l’affaire de l’enregistrement audio attribué au ministre Ismaïl Souleyman Lony, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État (ANSE). Cet enregistrement, issu d’une conversation privée tenue dans un cadre familial, a récemment circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de vifs débats dans l’opinion publique.


​Fuite audio au Tchad : Le chef de l'État réaffirme sa confiance au ministre Ismaïl Souleyman Lony
Dans une déclaration publiée sur ses canaux officiels, le Chef de l’État a tenu à apporter plusieurs précisions. Selon lui, cette fuite « ne vise pas la personne du ministre Ismaïl en tant que tel, mais bien les fonctions qu’il occupe aujourd’hui, l’institution qu’il dirige ainsi que son rôle dans le dispositif sécuritaire du pays ».

Mahamat Idriss Déby Itno estime que cette affaire s’apparente à « un règlement de comptes familial » et à « une calomnie éhontée » destinée à nuire à la réputation d’un haut cadre de la République, à l’image d’autres campagnes de diffamation qui ont, par le passé, compromis la carrière de nombreux responsables tchadiens.

Reconnaissant néanmoins que le ministre a fait preuve de « légèreté » en abordant, dans ce cadre privé, « des sujets inappropriés », le Président de Transition a tenu à réaffirmer son soutien : « Convaincu de sa loyauté et de son engagement, je lui renouvelle toute ma confiance », a-t-il déclaré.

Le Chef de l’État a conclu en appelant le ministre Ismaïl Souleyman Lony, ainsi que l’ensemble des cadres de la République, à tirer les enseignements de cette affaire et à demeurer vigilants face aux tentatives de manipulation et de déstabilisation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/08/2025

Tchad : Les autorités locales du Lac Iro formées pour intensifier la lutte contre le ver de Guinée

Tchad : Les autorités locales du Lac Iro formées pour intensifier la lutte contre le ver de Guinée

Tchad : Une association sensibilise à la scolarisation des enfants près de Moundou Tchad : Une association sensibilise à la scolarisation des enfants près de Moundou 17/08/2025

Populaires

Sénégal : Le Président Diomaye Faye exprime sa solidarité aux victimes des inondations

17/08/2025

Burkina Faso : Des centaines d'enseignants communautaires intégrés à la fonction publique

17/08/2025

Tchad : Les ministres de l'Environnement et de la Jeunesse plantent des arbres à Gli-Gli

17/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter