​Humanitaire : le Qatar répond à l’appel du Tchad pour soutenir les réfugiés soudanais

Cette aide s’est matérialisée par la distribution de 180 tonnes de biens essentiels, comprenant : 1 750 paniers alimentaires (riz, farine, sucre, huile), pour assurer un apport calorique et nutritif suffisant ; 1 750 kits non alimentaires (vêtements de base, couvertures, moustiquaires, contenants pour l’eau) ; 1 750 kits d’hygiène (savon, dentifrice, serviettes hygiéniques, gants et autres produits de première nécessité) ; 146 tentes de 5x4 mètres, destinées à offrir un abri temporaire aux familles vulnérables.



Un lancement officiel à N’Djamena



La cérémonie officielle de lancement a eu lieu le lundi 18 août 2025, présidée par Adoum Attor Anour, Secrétaire général du ministère de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, représentant la ministre en charge. Elle s’est tenue en présence des partenaires du Fonds qatari pour le développement, du Croissant-Rouge du Qatar, de la Commission nationale d’accueil, de réinsertion des réfugiés et rapatriés (CNARR), ainsi que de l’Organisation médicale tchadienne, acteur de mise en œuvre de l’opération.



Un appui vital pour près de 2 000 familles



Près de 2 000 familles réfugiées dans le camp de Kouchaguine-Moura bénéficieront de cette assistance, essentiellement composées de femmes et d’enfants ayant tout perdu en fuyant la guerre au Soudan.



Lors de son allocution, le secrétaire général du ministère a salué ce geste de solidarité : « Au nom de Madame la Ministre, je voudrais exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires qataris. Leur soutien précieux nous permet d’agir rapidement pour soulager la détresse de ces familles réfugiées. Il faut rappeler que notre pays accueille aujourd’hui plus d’1,43 million de réfugiés. »



De son côté, Yousef Almulla, directeur par intérim du département de l’aide humanitaire du Fonds qatari pour le développement, a affirmé : « Ce n’est pas la première fois que le Fonds qatari pour le développement vient en aide aux réfugiés dans le monde, en particulier à ceux du Soudan à l’est du Tchad. Nous avons répondu à l’appel de l’État tchadien et nous allons continuer à multiplier les efforts aux côtés du Croissant-Rouge du Qatar et de l’ensemble de l’État du Qatar. »