​L’OCI réitère son appel à la libération immédiate du Président nigérien Bazoum

Le Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération Islamique, Hissein Brahim Taha, est profondément préoccupé par les rapports faisant état de détérioration des conditions de vie du Président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, et des membres de sa famille en détention.



Le Secrétaire Général de l’OCI, qui a soutenu les efforts régionaux pour parvenir à une issue pacifique de la situation, restaurer l’ordre constitutionnel et préserver la sécurité et la stabilité du Niger, réitère son appel à la libération immédiate du Président de la République démocratiquement élu, de sa famille et des membres de son gouvernement. Il exhorte tous les acteurs nigériens à sauvegarder l’intérêt suprême du peuple nigérien.



Le Secrétaire général souligne l’importance qu’accorde l’OCI à la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Niger et dans toute la région.