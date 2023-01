​Le Tchad renforce ses liens avec l'Arabie Saoudite

L'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, ministre d'Etat, ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale du Tchad, est arrivé la semaine dernière à Riyad, en Arabie Saoudite, pour une visite de travail. Il est accompagné d'une importante délégation, informe le département ministériel.



Le ministre Annadif a été reçu par son homologue saoudien, le Prince Fayçal Bin Farhan, ministre des Affaires Etrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux délégations ont discuté de la redynamisation des relations entre le Tchad et l'Arabie Saoudite.



Le ministre Annadif a également eu une rencontre avec le Président du Fonds Saoudien pour le Développement, Monsieur Sultan Al Mourshid. Les discussions ont porté sur la coopération entre le Tchad et cette importante institution saoudienne.



En outre, le ministre Annadif s'est entretenu avec le ministre des Investissements saoudien, Khalid Al Falih, pour discuter des investissements saoudiens dans les secteurs clés du développement au Tchad.



Ces rencontres ont permis de renforcer les liens entre le Tchad et l'Arabie Saoudite, et de discuter de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines.