​Le Togo reçoit près de 200 000 doses de vaccin Pfizer offertes par les Etats-Unis

Le gouvernement des États-Unis d’Amérique, a offert au Togo, 188 370 doses du vaccin « Pfizer-BioNTech ». Le lot de vaccins envoyé par le biais de l’initiative COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) a été réceptionné le dimanche 22 août 2021, à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé par le ministre de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins, Prof. Moustafa MIJIYAWA en présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis au Togo, Eric STROMAYER.



Le geste de l’Administration BIDEN-HARRIS vise, selon un communiqué rendu public par l’ambassade des USA au Togo, à soutenir les efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ce don, insiste l’ambassadeur, permettra de protéger le peuple togolais des ravages du virus et de commencer à réduire les obstacles à la reconstruction de l’économie du pays.



L’ambassadeur des USA au Togo, a profité de l’occasion pour rassurer la population sur l’efficacité et la qualité du vaccin. « Je peux vous assurer qu’il s’agit de vaccins sûrs et efficaces, les mêmes que ceux qui ont été utilisés pour vacciner les citoyens américains. Ce don est la preuve de l’engagement des États-Unis à être un leader dans le monde pour mettre fin à la pandémie. Nous soutenons le gouvernement du Togo dans sa mission d’atténuation de la Covid- 19. J’encourage tout le monde à se faire vacciner pour se protéger et protéger ses proches » a-t-il indiqué.



Ce don s’inscrit en harmonie avec la promesse faite par le Président américain Joe BIDEN à 92 pays dont le Togo, en juin dernier, d’offrir 25 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 à l’Afrique. Le lot réceptionné, selon le Ministère chargé de la santé, devrait permettre au Togo de poursuivre sa campagne de vaccination dans le but « d’atteindre l'immunité collective contre la covid-19 ». Plus tôt, le gouvernement togolais avait reçu le vendredi 20 août 200 000 doses du vaccin Sinovac offert par le gouvernement chinois dans le cadre de la coopération sino-togolaise et en complément des 200.000 doses réceptionnées en avril dernier.



Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Togo a lancé une campagne de vaccination le 10 mars 2021. Selon le gouvernement, à la date du 3 août 2021, 337 820 personnes ont reçu au moins une dose, soit 4,2% de la population contre 158 310 qui sont totalement vaccinées, soit 2% de la population.