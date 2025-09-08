​Match Tchad – Madagascar : le onze de départ des Sao dévoilé

La Fédération tchadienne de football (FTFA) a dévoilé le onze de départ de l’équipe nationale, les Sao, pour le match contre Madagascar prévu ce lundi 8 septembre 2025 au stade Larbi Zaouli de Casablanca (Maroc).



Sous la direction du sélectionneur Raoul Savoy, les Sao alignent une équipe équilibrée, alliant expérience et jeunesse. Dans les buts, Mbayanaissem Jourdain portera le numéro 22. La défense est composée de Tchouplao Charles (8), Wanre Daikreo (15), Dia Wah Mickael (3) et Tchaouna Haroun (7). Le milieu de terrain sera assuré par Koularambaye Damba (18), Yves Allarabayé (17), Thiam Mahamat (10) et Mbangossoum Eric (6). L’attaque repose sur Tchaouna Franck (12) et Natoyoum Osee (13).



Parmi les remplaçants figurent notamment Adoassou Eli, Abdoulaye Difane, Allambatnan Gabin, N’gardial Sangta, Alhadj Azaki, Hiver Amine, Mahamat Abakar, Merba Benjamin, Daba Gabkala, Tchaouna Francky et Abdoulaziz.



Ce match représente un test crucial pour les Sao, qui espèrent confirmer leur progression et engranger des points précieux face aux Barea de Madagascar.



Le coup d’envoi est prévu à 17h00 GMT.