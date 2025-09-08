Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Match Tchad – Madagascar : le onze de départ des Sao dévoilé


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Septembre 2025



​Match Tchad – Madagascar : le onze de départ des Sao dévoilé
La Fédération tchadienne de football (FTFA) a dévoilé le onze de départ de l’équipe nationale, les Sao, pour le match contre Madagascar prévu ce lundi 8 septembre 2025 au stade Larbi Zaouli de Casablanca (Maroc).

Sous la direction du sélectionneur Raoul Savoy, les Sao alignent une équipe équilibrée, alliant expérience et jeunesse. Dans les buts, Mbayanaissem Jourdain portera le numéro 22. La défense est composée de Tchouplao Charles (8), Wanre Daikreo (15), Dia Wah Mickael (3) et Tchaouna Haroun (7). Le milieu de terrain sera assuré par Koularambaye Damba (18), Yves Allarabayé (17), Thiam Mahamat (10) et Mbangossoum Eric (6). L’attaque repose sur Tchaouna Franck (12) et Natoyoum Osee (13).

Parmi les remplaçants figurent notamment Adoassou Eli, Abdoulaye Difane, Allambatnan Gabin, N’gardial Sangta, Alhadj Azaki, Hiver Amine, Mahamat Abakar, Merba Benjamin, Daba Gabkala, Tchaouna Francky et Abdoulaziz.

Ce match représente un test crucial pour les Sao, qui espèrent confirmer leur progression et engranger des points précieux face aux Barea de Madagascar.

Le coup d’envoi est prévu à 17h00 GMT.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/09/2025

Tchad : Un nouveau bâtiment pour la Légion de Gendarmerie à Bol

Tchad : Un nouveau bâtiment pour la Légion de Gendarmerie à Bol

Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï 07/09/2025

Populaires

Tchad – Football : Ecua Celestin forfait pour le match contre Madagascar

07/09/2025

Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï

07/09/2025

Tchad : Le président de l'UJT participe à un forum médiatique sur le climat à Addis-Abeba

07/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter