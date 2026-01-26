Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

​Moov Africa : remise des derniers lots de la promo Quiz CAN Maroc 2025, les trois heureux gagnants ont été récompensés


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Janvier 2026


Initiée conjointement par Moov Africa et CANAL + en marge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations(CAN), Maroc 2025, les trois derniers gagnants de la promo quiz CAN, dont un de la demi-finale, un de la troisième place, et un de la grande finale, ont été récompensé.


​Moov Africa : remise des derniers lots de la promo Quiz CAN Maroc 2025, les trois heureux gagnants ont été récompensés
C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 23 janvier 2026 à la direction générale de Moov Africa. Parmi les lots remis figuraient des télévisions intelligentes  Smart TV de 43 pouces, des kits complets CANAL+ avec abonnement d'un mois. 

Selon le chef de Projet Quiz CAN 2025, Mr Gossenadji Étienne, le mécanisme était simple, il suffit d'envoyer son pronostic par A ou B ou C au  9999 à 125 FCFA relatives aux résultats des rencontres, soumises à un système de tirage au sort transparent supervisé par un huissier de justice, garantissant ainsi l’équité du concours.

Le responsable développement commercial du CANAL + Bernard Saba, représentant le directeur général, tout en félicitant les heureux gagnants, il a déclaré que CANAL + est satisfait d'associer son image avec celle de Moov Africa dans ce cadre social

​Moov Africa : remise des derniers lots de la promo Quiz CAN Maroc 2025, les trois heureux gagnants ont été récompensés
A travers cette promo, l'opérateur téléphonique Moov Africa, vise à fidéliser et à renforcer les liens avec ses clients, tout en confirmant son image d’opérateur à l’écoute des aspirations locales. Les gagnants se sont exprimés, soulignant la dimension conviviale de cette opération et son impact positif sur le bien être de la population. 
 
Il convient de rappeler que la  CAN Maroc 2025, qui s'est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est l’un des grands événements sportifs du continent, réunissant 24 équipes nationales autour d'un seul trophée africain. Ce jeu, a offert aux abonnés la possibilité de participer à un quiz interactif basé sur les pronostics des matchs. Au total, 15 gagnants ont été officiellement récompensés au cours de l'événement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/01/2026

ONAT : Les Architectes Tchadiens renouvèlent leur Bureau Exécutif à N’Djamena

ONAT : Les Architectes Tchadiens renouvèlent leur Bureau Exécutif à N’Djamena

Sécurité dans le Mandoul : La CORSAG frappe un grand coup contre la détention illégale d'armes Sécurité dans le Mandoul : La CORSAG frappe un grand coup contre la détention illégale d'armes 25/01/2026

Populaires

Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol

25/01/2026

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha

25/01/2026

Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie

25/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/01/2026 - Barra Lutter

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter