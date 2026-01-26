​Moov Africa : remise des derniers lots de la promo Quiz CAN Maroc 2025, les trois heureux gagnants ont été récompensés

C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 23 janvier 2026 à la direction générale de Moov Africa. Parmi les lots remis figuraient des télévisions intelligentes Smart TV de 43 pouces, des kits complets CANAL+ avec abonnement d'un mois.



Selon le chef de Projet Quiz CAN 2025, Mr Gossenadji Étienne, le mécanisme était simple, il suffit d'envoyer son pronostic par A ou B ou C au 9999 à 125 FCFA relatives aux résultats des rencontres, soumises à un système de tirage au sort transparent supervisé par un huissier de justice, garantissant ainsi l’équité du concours.



Le responsable développement commercial du CANAL + Bernard Saba, représentant le directeur général, tout en félicitant les heureux gagnants, il a déclaré que CANAL + est satisfait d'associer son image avec celle de Moov Africa dans ce cadre social