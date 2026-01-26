​Moov Africa : remise des derniers lots de la promo Quiz CAN Maroc 2025, les trois heureux gagnants ont été récompensés

C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 23 janvier 2026 à la direction générale de Moov Africa. Parmi les lots remis figuraient des télévisions intelligentes Smart TV de 43 pouces, des kits complets CANAL+ avec abonnement d'un mois.
Selon le chef de Projet Quiz CAN 2025, Mr Gossenadji Étienne, le mécanisme était simple, il suffit d'envoyer son pronostic par A ou B ou C au 9999 à 125 FCFA relatives aux résultats des rencontres, soumises à un système de tirage au sort transparent supervisé par un huissier de justice, garantissant ainsi l’équité du concours.
Le responsable développement commercial du CANAL + Bernard Saba, représentant le directeur général, tout en félicitant les heureux gagnants, il a déclaré que CANAL + est satisfait d'associer son image avec celle de Moov Africa dans ce cadre social
A travers cette promo, l'opérateur téléphonique Moov Africa, vise à fidéliser et à renforcer les liens avec ses clients, tout en confirmant son image d’opérateur à l’écoute des aspirations locales. Les gagnants se sont exprimés, soulignant la dimension conviviale de cette opération et son impact positif sur le bien être de la population.
Il convient de rappeler que la CAN Maroc 2025, qui s'est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est l’un des grands événements sportifs du continent, réunissant 24 équipes nationales autour d'un seul trophée africain. Ce jeu, a offert aux abonnés la possibilité de participer à un quiz interactif basé sur les pronostics des matchs. Au total, 15 gagnants ont été officiellement récompensés au cours de l'événement.
