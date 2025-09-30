Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Droit et Justice

​N’Djamena : quatre jeunes jugés pour agression d’un boutiquier et vol d'un Redmi


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 30 Septembre 2025


Quatre jeunes, dont deux en fuite, sont poursuivis pour avoir agressé un boutiquier et arraché la somme d’un million cinq cent cinquante mille francs CFA ainsi qu’un téléphone de marque Redmi 13.


​N’Djamena : quatre jeunes jugés pour agression d’un boutiquier et vol d'un Redmi
Interpellés, les deux suspects arrêtés ont reconnu avoir agressé la victime, mais contestent une partie des faits qui leur sont reprochés, affirmant que le montant indiqué n’a pas été retrouvé dans le sac.

Le procureur a qualifié les faits d’association de malfaiteurs et d’agression à main armée. La partie civile réclame le remboursement intégral de la somme ainsi que la restitution du téléphone. Elle exige également 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts, estimant que, depuis 2021, ses activités sont paralysées à la suite de cette agression.

De leur côté, les avocats de la défense ont plaidé pour la libération de leurs clients, soulignant qu’ils ont déjà passé cinq ans en détention, qu’ils en ont tiré une leçon et qu’en tant que jeunes, ils devraient avoir la possibilité de reconstruire leur vie sur de nouvelles bases.

L’affaire a été renvoyée pour délibération.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Tchad : L’Université de Moundou en deuil après le décès de M. Djinoudji Cendres

Tchad : L’Université de Moundou en deuil après le décès de M. Djinoudji Cendres

Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest 29/09/2025

Populaires

RCA : La Roumanie s’engage à renforcer sa coopération militaire, notamment dans la formation

29/09/2025

Tchad : Dr. Mahamat Guindé nommé Directeur général de l'IRED

29/09/2025

Présidentielle au Cameroun : Le gouvernement verse la première tranche des fonds de campagne aux candidats retenus

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter