​N’Djamena : quatre jeunes jugés pour agression d’un boutiquier et vol d'un Redmi

Interpellés, les deux suspects arrêtés ont reconnu avoir agressé la victime, mais contestent une partie des faits qui leur sont reprochés, affirmant que le montant indiqué n’a pas été retrouvé dans le sac.



Le procureur a qualifié les faits d’association de malfaiteurs et d’agression à main armée. La partie civile réclame le remboursement intégral de la somme ainsi que la restitution du téléphone. Elle exige également 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts, estimant que, depuis 2021, ses activités sont paralysées à la suite de cette agression.



De leur côté, les avocats de la défense ont plaidé pour la libération de leurs clients, soulignant qu’ils ont déjà passé cinq ans en détention, qu’ils en ont tiré une leçon et qu’en tant que jeunes, ils devraient avoir la possibilité de reconstruire leur vie sur de nouvelles bases.



L’affaire a été renvoyée pour délibération.