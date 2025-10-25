Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

​Samedi de la Solidarité au Tchad : un élan de compassion en faveur des ménages vulnérables


Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 25 Octobre 2025


Le Ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires poursuit son engagement en faveur des personnes démunies à travers une nouvelle édition du « Samedi de la Solidarité », tenue ce 25 octobre 2025 au quartier Walia Hadjarai, dans le 9ᵉ arrondissement de N’Djamena.


​Samedi de la Solidarité au Tchad : un élan de compassion en faveur des ménages vulnérables
Cette initiative vise à apporter un soutien matériel et moral aux ménages en difficulté, tout en renforçant la cohésion et la solidarité communautaire.

Dans son allocution, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a rappelé que le « Samedi de la Solidarité » est une initiative portée par les membres du ministère, dont l’objectif est de se rapprocher des populations les plus vulnérables à travers tout le pays.

« Nous avons déjà réalisé plusieurs activités dans le cadre de cette initiative. Ce mois d’octobre, notre choix s’est porté sur le 9ᵉ arrondissement, une zone où le nombre de ménages vulnérables demeure particulièrement élevé », a-t-elle expliqué, avant de souligner que venir en aide aux plus démunis constitue une volonté exprimée du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno.

La ministre a également remercié l’équipe communale du 9ᵉ arrondissement et les agents du ministère mobilisés sur le terrain pour l’identification des bénéficiaires.

Les kits distribués lors de cette opération sont composés de vivres et de produits non alimentaires, destinés à soulager les familles les plus touchées par la précarité.



