Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

​Sommet Alaska 2025 : Poutine et Trump affichent unité et espoir pour la paix en Ukraine


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Août 2025


Anchorage (Alaska), 16 août 2025 — Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump ont tenu une conférence de presse conjointe à l’issue de discussions qualifiées de « constructives » et « productives ». Cette rencontre marque la première réunion au sommet entre les deux pays depuis plus de quatre ans, dans un contexte de tensions internationales et de guerre en Ukraine.


​Sommet Alaska 2025 : Poutine et Trump affichent unité et espoir pour la paix en Ukraine
Vladimir Poutine a salué l’initiative américaine de tenir ce sommet en Alaska, un lieu symbolique de proximité géographique et historique entre la Russie et les États-Unis. Il a rappelé les liens culturels et les moments de coopération passés, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Le chef du Kremlin a souligné la nécessité de « tourner la page » et de passer de la confrontation au dialogue, affirmant que la résolution du conflit ukrainien doit prendre en compte les préoccupations sécuritaires de la Russie et rétablir un équilibre stratégique.

Donald Trump a pour sa part parlé d’« avancées significatives » sur plusieurs points, tout en reconnaissant que des désaccords subsistaient. Il a annoncé son intention de contacter rapidement les alliés de l’OTAN et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour leur présenter les résultats des échanges. Le président américain a également évoqué la volonté commune de réduire le nombre de victimes hebdomadaires en Ukraine et de travailler à un accord durable.

Les deux dirigeants ont affiché leur bonne entente personnelle, Poutine affirmant avoir confiance dans la capacité de Trump à éviter la guerre s’il avait été en fonction plus tôt. Le sommet s’est conclu sur un ton cordial, avec la perspective d’une prochaine rencontre, possiblement à Moscou.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères 15/08/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

15/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter