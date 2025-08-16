​Sommet Alaska 2025 : Poutine et Trump affichent unité et espoir pour la paix en Ukraine

Vladimir Poutine a salué l’initiative américaine de tenir ce sommet en Alaska, un lieu symbolique de proximité géographique et historique entre la Russie et les États-Unis. Il a rappelé les liens culturels et les moments de coopération passés, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Le chef du Kremlin a souligné la nécessité de « tourner la page » et de passer de la confrontation au dialogue, affirmant que la résolution du conflit ukrainien doit prendre en compte les préoccupations sécuritaires de la Russie et rétablir un équilibre stratégique.



Donald Trump a pour sa part parlé d’« avancées significatives » sur plusieurs points, tout en reconnaissant que des désaccords subsistaient. Il a annoncé son intention de contacter rapidement les alliés de l’OTAN et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour leur présenter les résultats des échanges. Le président américain a également évoqué la volonté commune de réduire le nombre de victimes hebdomadaires en Ukraine et de travailler à un accord durable.



Les deux dirigeants ont affiché leur bonne entente personnelle, Poutine affirmant avoir confiance dans la capacité de Trump à éviter la guerre s’il avait été en fonction plus tôt. Le sommet s’est conclu sur un ton cordial, avec la perspective d’une prochaine rencontre, possiblement à Moscou.