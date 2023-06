​Sommet commercial États-Unis-Afrique : plusieurs dirigeants attendus au Botswana

Le sommet, qui se tiendra du 11 au 14 juillet 2023 au Royal Aria Convention Centre, est le plus grand rassemblement annuel de dirigeants et de hauts fonctionnaires américains et africains, de cadres du secteur privé, d'investisseurs internationaux et de parties prenantes multilatérales.



Placé sous le thème "Accroître la valeur de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales", le sommet promet une liste exceptionnelle de plus de 100 intervenants, parmi lesquels des chefs d'entreprise et de gouvernement qui donneront un aperçu des nouvelles possibilités de commerce, d'investissement et d'engagement commercial entre les États-Unis et l'Afrique, ainsi que des domaines d'action prioritaires pour la collaboration dans les secteurs de croissance clés de l'agroalimentaire, de la finance, de l'énergie, de la santé, de l'infrastructure, des TIC et des industries de la création. Ces quatre jours offrent une plateforme de premier plan pour interagir avec des responsables gouvernementaux de haut niveau et des chefs d'entreprise de pays du continent africain qui comptent parmi les marchés les plus prometteurs pour les investissements, et pour s'informer sur les opportunités commerciales, les politiques continentales et nationales et les exemples de réussite.



Le sommet des affaires américano-africain s'appuie sur la dynamique positive créée par le sommet des dirigeants et le forum des affaires américano-africains qui se sont tenus à Washington D.C. en décembre 2022 et au cours desquels le président Joseph R. Biden a annoncé plus de 15 milliards de dollars d'engagements, d'accords et de partenariats en matière de commerce et d'investissement dans les deux sens. En effet, la conférence au Botswana fournira un rapport d'avancement et les derniers développements découlant du Sommet des dirigeants, ainsi que l'annonce de nouveaux accords et financements par des investisseurs institutionnels, des institutions financières américaines et africaines et d'autres. Parmi les temps forts, citons les dialogues présidentiels, les tables rondes sur invitation et les séances de présentation à huis clos pour les investisseurs institutionnels.



"Le programme chargé du sommet commercial États-Unis-Afrique de cette année reflète tout ce que nous essayons de réaliser au Corporate Council on Africa : être un lien pour les affaires et les investissements entre les États-Unis et les nations africaines", a déclaré Florizelle Liser, présidente-directrice générale du Corporate Council on Africa. "Nous avons un pays hôte, le Botswana, qui offre un modèle de réussite africaine, de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains qui apprécient l'importance de renforcer la collaboration économique avec les États-Unis, un gouvernement américain qui utilise un ensemble de programmes et d'outils pour s'engager pleinement avec le continent, et un contingent d'investisseurs américains prêts à déployer des capitaux dans de nombreux secteurs.