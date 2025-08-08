Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : Interdiction d’usage des militaires pour la protection des autorités administratives


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Août 2025



Dans une note de service à caractère urgent, le Directeur Général des Services de Sécurité des Institutions de l’État (DGSSIE), le Général d’Armée Tahir Erda Tairo, a ordonné le retrait immédiat de tous les militaires affectés à la protection des autorités administratives en dehors des cadres prévus par la loi.

Selon le message de service référencé NG.5.1/PR/EM#/DGSSIE/EM/DGRH/2025, adressé à toutes les unités et services, ainsi qu’aux conseillers du DGSSIE, l’utilisation de militaires pour assurer la sécurité des gouverneurs, préfets, sous-préfets ou autres autorités civiles est désormais formellement interdite.

Ne sont pas concernés par cette interdiction :
  • Les éléments détachés à la Présidence de la République
  • Les éléments affectés à la Primature
  • Les services rattachés à ces deux institutions
Tous les autres éléments actuellement en service auprès d’autorités civiles doivent regagner leurs unités d’origine immédiatement, en restituant armes et équipements.


