​Tchad : Interdiction d’usage des militaires pour la protection des autorités administratives

Dans une note de service à caractère urgent, le Directeur Général des Services de Sécurité des Institutions de l’État (DGSSIE), le Général d’Armée Tahir Erda Tairo, a ordonné le retrait immédiat de tous les militaires affectés à la protection des autorités administratives en dehors des cadres prévus par la loi.
Selon le message de service référencé NG.5.1/PR/EM#/DGSSIE/EM/DGRH/2025, adressé à toutes les unités et services, ainsi qu’aux conseillers du DGSSIE, l’utilisation de militaires pour assurer la sécurité des gouverneurs, préfets, sous-préfets ou autres autorités civiles est désormais formellement interdite.
Ne sont pas concernés par cette interdiction :
- Les éléments détachés à la Présidence de la République
- Les éléments affectés à la Primature
- Les services rattachés à ces deux institutions