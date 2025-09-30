Tchad : un château d’eau solaire inauguré à l’École Centre Mixte de Mao

Cette infrastructure hydraulique a été entièrement financée et équipée par le fils du Kanem, l’actuel Secrétaire d’État aux Finances, Ali Djadda Kampard, en réponse aux appels pressants des responsables éducatifs et des élèves de l’établissement, confrontés depuis des années à une grave pénurie d’eau.



Dans leurs interventions, le délégué provincial de l’Éducation, Taher Mahamat Abakar, et d’autres personnalités ont qualifié ce geste de « louable et exemplaire ». Ils ont également encouragé d’autres ressortissants à suivre cet exemple afin de contribuer au développement du système éducatif et à l’amélioration des conditions de vie des élèves.



Le château d’eau, doté d’un système solaire pour garantir un fonctionnement autonome, marque une avancée majeure pour l’École Centre Mixte de Mao. L’accès à l’eau potable, qui représentait jusque-là un défi quotidien, devient désormais une réalité, apportant un soulagement considérable aux usagers et constituant une réponse concrète aux besoins urgents en infrastructures hydrauliques dans les établissements scolaires.