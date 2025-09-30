Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un château d’eau solaire inauguré à l’École Centre Mixte de Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 30 Septembre 2025


Un château d’eau alimenté par énergie solaire a été inauguré ce mardi 30 septembre 2025 à l’École Centre Mixte de Mao, chef-lieu de la province du Kanem. La cérémonie officielle a rassemblé de nombreux cadres du secteur éducatif ainsi que des ressortissants de la région, venus saluer une initiative attendue de longue date.


Tchad : un château d’eau solaire inauguré à l’École Centre Mixte de Mao
Cette infrastructure hydraulique a été entièrement financée et équipée par le fils du Kanem, l’actuel Secrétaire d’État aux Finances, Ali Djadda Kampard, en réponse aux appels pressants des responsables éducatifs et des élèves de l’établissement, confrontés depuis des années à une grave pénurie d’eau.

Dans leurs interventions, le délégué provincial de l’Éducation, Taher Mahamat Abakar, et d’autres personnalités ont qualifié ce geste de « louable et exemplaire ». Ils ont également encouragé d’autres ressortissants à suivre cet exemple afin de contribuer au développement du système éducatif et à l’amélioration des conditions de vie des élèves.

Le château d’eau, doté d’un système solaire pour garantir un fonctionnement autonome, marque une avancée majeure pour l’École Centre Mixte de Mao. L’accès à l’eau potable, qui représentait jusque-là un défi quotidien, devient désormais une réalité, apportant un soulagement considérable aux usagers et constituant une réponse concrète aux besoins urgents en infrastructures hydrauliques dans les établissements scolaires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Tchad : L’Université de Moundou en deuil après le décès de M. Djinoudji Cendres

Tchad : L’Université de Moundou en deuil après le décès de M. Djinoudji Cendres

Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest 29/09/2025

Populaires

RCA : La Roumanie s’engage à renforcer sa coopération militaire, notamment dans la formation

29/09/2025

Tchad : Dr. Mahamat Guindé nommé Directeur général de l'IRED

29/09/2025

Présidentielle au Cameroun : Le gouvernement verse la première tranche des fonds de campagne aux candidats retenus

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter