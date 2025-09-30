Tchad : À Koumra, l'Aide de la Chine pour un Futur Partagé renforce l’accès à l’eau

Dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau potable au Tchad, 19 forages, 11 petites stations d’alimentation en eau et 8 stations de taille moyenne sont en cours de réalisation par le programme Aide de la Chine pour un Futur Partagé.



Le maire de la ville de Koumra, Guerindjita Nanhogban, le délégué provincial de l’Eau et de l’Énergie, Oudah Ali Mangué, ainsi que les responsables en charge du projet se sont rendus sur plusieurs sites, dont celui du dernier forage, afin de constater l’état d’avancement des travaux.



Selon les autorités locales et les techniciens, le chantier est exécuté à plus de 80 %, en conformité avec les normes hydrauliques.