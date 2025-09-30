Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : À Koumra, l'Aide de la Chine pour un Futur Partagé renforce l’accès à l’eau


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 30 Septembre 2025



Tchad : À Koumra, l'Aide de la Chine pour un Futur Partagé renforce l’accès à l’eau
Dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau potable au Tchad, 19 forages, 11 petites stations d’alimentation en eau et 8 stations de taille moyenne sont en cours de réalisation par le programme Aide de la Chine pour un Futur Partagé.

Le maire de la ville de Koumra, Guerindjita Nanhogban, le délégué provincial de l’Eau et de l’Énergie, Oudah Ali Mangué, ainsi que les responsables en charge du projet se sont rendus sur plusieurs sites, dont celui du dernier forage, afin de constater l’état d’avancement des travaux.

Selon les autorités locales et les techniciens, le chantier est exécuté à plus de 80 %, en conformité avec les normes hydrauliques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Tchad : L’Université de Moundou en deuil après le décès de M. Djinoudji Cendres

Tchad : L’Université de Moundou en deuil après le décès de M. Djinoudji Cendres

Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest 29/09/2025

Populaires

RCA : La Roumanie s’engage à renforcer sa coopération militaire, notamment dans la formation

29/09/2025

Tchad : Dr. Mahamat Guindé nommé Directeur général de l'IRED

29/09/2025

Présidentielle au Cameroun : Le gouvernement verse la première tranche des fonds de campagne aux candidats retenus

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter