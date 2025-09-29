Présidentielle au Cameroun : Le gouvernement verse la première tranche des fonds de campagne aux candidats retenus

Dix partis ont perçu leur allocation

Cette démarche est conforme au communiqué du 25 septembre 2025 et respecte la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, qui garantit le financement de campagne des partis politiques en lice.Sur les douze partis politiques retenus par le Conseil Constitutionnel pour briguer le fauteuil présidentiel, dix ont perçu cette allocation publique de propagande électorale après avoir présenté un dossier complet.Le parti UNIVERS du Professeur Nkou Mvondo a été le premier à se présenter à la Direction des Ressources Financières et Matérielles du MINAT. Neuf autres partis l'ont suivi, recevant l'enveloppe par l'intermédiaire de leurs représentants :Ce versement de fonds marque un point décisif dans la campagne électorale, officiellement ouverte hier sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger.Les deux partis restants, le FSNC d'Issa Tchiroma Bakary et l'UMS de Pierre Kuemo, seront désintéressés demain, mardi 30 septembre 2025.