AFRIQUE

Présidentielle au Cameroun : Le gouvernement verse la première tranche des fonds de campagne aux candidats retenus


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Le Ministre de l’Administration Territoriale (MINAT), Paul Atanga Nji, a procédé ce lundi 29 septembre 2025 au versement de la première partie des fonds publics alloués à la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 octobre prochain.


  Cette démarche est conforme au communiqué du 25 septembre 2025 et respecte la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, qui garantit le financement de campagne des partis politiques en lice.
 

Dix partis ont perçu leur allocation

 
Sur les douze partis politiques retenus par le Conseil Constitutionnel pour briguer le fauteuil présidentiel, dix ont perçu cette allocation publique de propagande électorale après avoir présenté un dossier complet.

 
Le parti UNIVERS du Professeur Nkou Mvondo a été le premier à se présenter à la Direction des Ressources Financières et Matérielles du MINAT. Neuf autres partis l'ont suivi, recevant l'enveloppe par l'intermédiaire de leurs représentants :
  • Le SDF (représenté par Louis-Marie Kakdeu).
  • Le RDPC (représenté par Tsimi Evouna).
  • Le FDC, le PURS, le PAL, l'UDC, l'UNDP, le MCNC.
  • Le PCRN (de Cabral Libii).
Ce versement de fonds marque un point décisif dans la campagne électorale, officiellement ouverte hier sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger.

 
Les deux partis restants, le FSNC d'Issa Tchiroma Bakary et l'UMS de Pierre Kuemo, seront désintéressés demain, mardi 30 septembre 2025.
Peter Kum
