Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sécurité Nationale : Le Gabon muscle sa stratégie contre le grand banditisme


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


LIBREVILLE – Sur instructions fermes du Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, le Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, Madame Brigitte ONKANOWA, a présidé ce vendredi 9 janvier 2026 une session stratégique cruciale. L'objectif : restructurer l'intervention des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour éradiquer l'insécurité et l'impunité.


Sécurité Nationale : Le Gabon muscle sa stratégie contre le grand banditisme



 

 Une vision : La "Défense Opérationnelle Intégrale"


Le concept de Défense Opérationnelle Intégrale (DOI), prôné par le Chef de l'État, ne se limite plus à la surveillance des frontières. Il s'agit d'une approche globale qui interconnecte :
 

  • La sécurité des citoyens : Lutte contre le banditisme urbain et la criminalité de proximité.
     

  • La protection des ressources : Sécurisation des sites miniers, pétroliers et forestiers contre les exploitations illicites.
     

  • La préservation environnementale : Surveillance accrue des parcs nationaux et des côtes contre le braconnage et la pêche illégale.




Vers une coordination accrue des FDS

 

La réunion stratégique avec le Haut Commandement visait à briser les silos entre les différents corps (Gendarmerie, Police, Armée). La nouvelle architecture sécuritaire repose sur trois piliers :
 

  1. Le renseignement préventif : Anticiper les réseaux de grand banditisme avant le passage à l'acte.
     

  2. La mobilité opérationnelle : Accroître la rapidité d'intervention des unités spécialisées sur toute l'étendue du territoire.
     

  3. L'exigence de résultats : Mise en place d'indicateurs de performance pour chaque commandement de zone.




La fin de l'impunité

 

Le Ministre d'État a martelé la volonté des autorités de restaurer l'autorité de l'État. Cela implique non seulement l'arrestation des criminels, mais aussi une collaboration étroite avec les services de la Justice pour garantir que chaque infraction soit sanctionnée à la hauteur de sa gravité.


 

Un Gabon plus sûr pour le développement


Cette reprise en main sécuritaire est le socle indispensable à l'essor économique du pays. En sécurisant les personnes et les biens, le Gabon envoie un signal fort aux investisseurs internationaux : le pays est stable, prévisible et protégé par une loi qui s'applique à tous.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness 11/01/2026

Populaires

États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés

11/01/2026

NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro

11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

11/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter