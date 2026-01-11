Sécurité Nationale : Le Gabon muscle sa stratégie contre le grand banditisme

Une vision : La "Défense Opérationnelle Intégrale"



Le concept de Défense Opérationnelle Intégrale (DOI), prôné par le Chef de l'État, ne se limite plus à la surveillance des frontières. Il s'agit d'une approche globale qui interconnecte :





La sécurité des citoyens : Lutte contre le banditisme urbain et la criminalité de proximité.



La protection des ressources : Sécurisation des sites miniers, pétroliers et forestiers contre les exploitations illicites.



La préservation environnementale : Surveillance accrue des parcs nationaux et des côtes contre le braconnage et la pêche illégale.







Vers une coordination accrue des FDS

La réunion stratégique avec le Haut Commandement visait à briser les silos entre les différents corps (Gendarmerie, Police, Armée). La nouvelle architecture sécuritaire repose sur trois piliers :





Le renseignement préventif : Anticiper les réseaux de grand banditisme avant le passage à l'acte.

La mobilité opérationnelle : Accroître la rapidité d'intervention des unités spécialisées sur toute l'étendue du territoire.

L'exigence de résultats : Mise en place d'indicateurs de performance pour chaque commandement de zone.







La fin de l'impunité

Le Ministre d'État a martelé la volonté des autorités de restaurer l'autorité de l'État. Cela implique non seulement l'arrestation des criminels, mais aussi une collaboration étroite avec les services de la Justice pour garantir que chaque infraction soit sanctionnée à la hauteur de sa gravité.









Un Gabon plus sûr pour le développement



Cette reprise en main sécuritaire est le socle indispensable à l'essor économique du pays. En sécurisant les personnes et les biens, le Gabon envoie un signal fort aux investisseurs internationaux : le pays est stable, prévisible et protégé par une loi qui s'applique à tous.

