​Tchad : Journée mondiale de l’aide humanitaire, « Agir pour l’humanité, au-delà des défis »

Dans son intervention, elle a rappelé que cette journée est une occasion de saluer et de remercier toutes les ONG locales et internationales, ainsi que les partenaires techniques et financiers, pour leur engagement quotidien auprès des populations vulnérables.



Le Tchad, confronté à des crises multiples dans un contexte de réduction des financements, a néanmoins pris plusieurs mesures fortes : sécurisation des frontières, mise en place de corridors humanitaires, adoption de lois en matière d’asile, élaboration du Plan national de réponse à la crise de l’Est, et intégration des enjeux humanitaires dans le Plan national de développement Tchad Connexion 2030. Autant d’actions visant à construire des solutions durables pour dépasser les défis actuels.



La ministre a souligné qu’« une urgence permanente ne peut devenir la norme ». Elle a plaidé pour un changement de paradigme : renforcer la résilience des communautés, soutenir davantage les ONG locales et promouvoir des réponses durables.



Enfin, Mme Zara Mahamat Issa a réaffirmé l’ambition du gouvernement : faire de l’aide humanitaire non seulement un instrument de secours, mais aussi un levier de résilience et de construction d’un avenir commun. « Ensemble, agissons pour l’humanité, au-delà des défis », a-t-elle conclu.