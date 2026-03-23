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​Tchad : L’Ambassade de France dévoile le programme de la Semaine de la Francophonie 2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Mars 2026


À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, célébrée chaque année le 20 mars, l’Ambassade de France au Tchad a dévoilé, en partenariat avec le ministère tchadien des Affaires étrangères, le programme de la « Semaine de la Francophonie et de la langue française ». Prévue du 23 au 28 mars 2026, cette nouvelle édition promet de faire rayonner la langue de Molière et les valeurs de partage à travers le pays.


​Tchad : L’Ambassade de France dévoile le programme de la Semaine de la Francophonie 2026
Bien plus qu’une simple commémoration, cet événement se veut une immersion au cœur de la diversité culturelle. Pendant une semaine, la Francophonie investira plusieurs villes du pays. De la capitale N’Djamena à Moundou, en passant par Mongo, Gassi, Bongor et Abéché, les festivités se dérouleront dans des lieux emblématiques du savoir et de la culture : les Centres d’apprentissage de la langue française (CALF), l’Institut français du Tchad (IFT), les espaces « Betna », ainsi que le CEFOD et de nombreux établissements scolaires.

Un programme riche tourné vers la jeunesse

Pour cette édition 2026, l’accent est mis sur la vitalité et l’avenir. Les organisateurs ont élaboré un programme éclectique destiné à toucher tous les publics, avec une attention particulière portée à la jeunesse tchadienne. Au menu : des rencontres littéraires pour échanger autour de la création francophone ; des projections cinématographiques pour découvrir la richesse des imaginaires francophones ; ainsi que des ateliers culturels et éducatifs permettant au public, notamment aux plus jeunes, de s’approprier la langue de manière ludique et créative.

La Francophonie comme levier d’avenir

À travers cette initiative, l’Ambassade de France au Tchad réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, de la culture et du dialogue interculturel. Dans un monde en constante évolution, la Francophonie apparaît comme un espace privilégié de partage, de coopération et d’opportunités.

« La Francophonie constitue un espace privilégié de partage, de coopération, d’opportunités et d’engagements. Elle représente un levier essentiel pour accompagner les jeunes générations et promouvoir des valeurs communes de liberté, d’innovation et d’ouverture au monde », souligne le communiqué.

En décentralisant les célébrations et en investissant les lieux de savoir, l’Ambassade entend démontrer que la langue française est un outil dynamique au service de l’innovation et du développement, porté par une jeunesse actrice de son propre avenir.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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