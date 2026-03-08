​Tchad : L’ONAPE lance le projet d’incubation et d’accélération d’entreprises pour la jeunesse

Dans son intervention, le Directeur Général a souligné que la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes constitue aujourd’hui une priorité nationale et un levier essentiel pour bâtir une prospérité durable au Tchad.



Selon le directeur , cette orientation stratégique s’inscrit pleinement dans la vision portée par le programme présidentiel et structurée à travers le Plan National de Développement (PND) ainsi que la stratégie Tchad Connexion 2030, qui vise à transformer l’économie nationale et à offrir davantage d’opportunités aux jeunes.



« Cette vision trace une trajectoire claire pour notre pays. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’action de l’ONAPE, qui travaille à traduire cette ambition nationale en mécanismes concrets d’accompagnement, d’incubation et d’accélération entrepreneuriale au profit des jeunes », a déclaré Nassouradine Abakar Kessou.



Le lancement de cette compétition entrepreneuriale nationale marque, selon les responsables de l’ONAPE, une étape décisive dans la mise en œuvre de cette ambition nationale visant à soutenir l’innovation et la création d’emplois.



Le PROJIACE se présente ainsi comme une contribution directe de l’ONAPE à la réalisation de plusieurs actions majeures inscrites dans le programme présidentiel, notamment en matière de promotion de l’auto-emploi, d’accompagnement des jeunes porteurs de projets et de développement d’un tissu entrepreneurial solide.



À travers ce programme, l’ONAPE ambitionne de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs tchadiens capables de créer des entreprises viables, innovantes et génératrices d’emplois, contribuant ainsi à la diversification de l’économie nationale.