TCHAD

​Tchad : L’ONAPE lance le projet d’incubation et d’accélération d’entreprises pour la jeunesse


Alwihda Info | Par Djibrine Haïdar - 8 Mars 2026


L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a officiellement lancé, ce samedi 7 mars 2026, le Projet Jeune d’Incubation et d’Accélération d’Entreprises (PROJIACE) lors d’un point de presse organisé à son siège à N’Djamena. La rencontre a été présidée par le Directeur Général de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, en présence de plusieurs partenaires clés engagés dans la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes.


Dans son intervention, le Directeur Général a souligné que la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes constitue aujourd’hui une priorité nationale et un levier essentiel pour bâtir une prospérité durable au Tchad.

Selon le directeur , cette orientation stratégique s’inscrit pleinement dans la vision portée par le programme présidentiel et structurée à travers le Plan National de Développement (PND) ainsi que la stratégie Tchad Connexion 2030, qui vise à transformer l’économie nationale et à offrir davantage d’opportunités aux jeunes.

« Cette vision trace une trajectoire claire pour notre pays. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’action de l’ONAPE, qui travaille à traduire cette ambition nationale en mécanismes concrets d’accompagnement, d’incubation et d’accélération entrepreneuriale au profit des jeunes », a déclaré Nassouradine Abakar Kessou.

Le lancement de cette compétition entrepreneuriale nationale marque, selon les responsables de l’ONAPE, une étape décisive dans la mise en œuvre de cette ambition nationale visant à soutenir l’innovation et la création d’emplois.

Le PROJIACE se présente ainsi comme une contribution directe de l’ONAPE à la réalisation de plusieurs actions majeures inscrites dans le programme présidentiel, notamment en matière de promotion de l’auto-emploi, d’accompagnement des jeunes porteurs de projets et de développement d’un tissu entrepreneurial solide.

À travers ce programme, l’ONAPE ambitionne de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs tchadiens capables de créer des entreprises viables, innovantes et génératrices d’emplois, contribuant ainsi à la diversification de l’économie nationale.

Les partenaires présents ont également salué cette initiative qu’ils considèrent comme une réponse concrète aux défis du chômage des jeunes, tout en soulignant l’importance de renforcer l’écosystème entrepreneurial au Tchad.

Pour les responsables de l’ONAPE, ce projet représente un investissement stratégique dans le potentiel de la jeunesse tchadienne, appelée à devenir un moteur de croissance, d’innovation et de développement durable pour le pays.

Le lancement du PROJIACE ouvre ainsi une nouvelle phase dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, avec l’objectif de transformer les idées innovantes en entreprises capables de créer de la richesse et de l’emploi au Tchad.


