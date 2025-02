​Tchad : L’Université "La Francophonie" lance les épreuves du premier semestre

Sciences juridiques, économiques et de gestion,

Sciences sociales et humaines,

Sciences techniques,

Institut supérieur des sciences médico-sanitaires.

Plus de 2 000 étudiants, issus de diverses facultés, sont concernés, notamment en :À l’occasion de ce lancement, le Secrétaire Général de l’université, Emmanuel Mamam, a souligné l’importance de la rigueur et du sérieux durant les examens."Nous attendons une grande rigueur de la part des surveillants et espérons que les étudiants donneront le meilleur d’eux-mêmes pour restituer tout ce qu’ils ont appris durant ce semestre."Les épreuves se dérouleront dans le strict respect des règles académiques en vigueur, garantissant l’intégrité et l’équité du processus d’évaluation.