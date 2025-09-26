Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : Le Congrès valide la création d’une Commission spéciale pour la révision de la Constitution


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Septembre 2025


Réuni en sa troisième séance plénière ce jeudi 25 septembre 2025 au Palais de la Démocratie, le Congrès – qui rassemble l’Assemblée nationale et le Sénat – a adopté à une large majorité la résolution portant création d’une Commission spéciale mixte et paritaire chargée d’examiner une proposition de loi constitutionnelle relative à la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023. La séance était présidée par Ali Kolotou Tchaïmi, président du Congrès.


L’initiative, portée par un groupe de parlementaires, avait déjà franchi une première étape avec son adoption en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat. La Commission spéciale nouvellement créée aura pour mission d’approfondir l’examen du texte afin de préparer son adoption finale par le Congrès, qui devra statuer à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, comme le prévoient les textes en vigueur.

Après des débats nourris et plusieurs observations des élus, le projet de résolution, composé de 11 articles, a été soumis au vote. Résultats : 220 voix pour ; 13 contre ; 2 abstentions.


