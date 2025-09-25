Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : l’entreprise américaine Spacex d’Elon Musk annonce son implantation


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Septembre 2025



RCA : l’entreprise américaine Spacex d’Elon Musk annonce son implantation
Le président de la République centrafricaine le Pr Faustin Archange Touadéra n'a eu de répit de mettre à profit son séjour américain au service du développement de son pays ; ceci à travers ses nombreuses rencontres avec des partenaires traditionnels ou nouveaux. Ce mercredi 24 septembre 2025, il a eu un échange fructueux avec Ryan Goôdnight, directeur général accès au marché de l'entreprise américaine SpaceX.

La question de l’implantation de cette entreprise américaine en République centrafricaine à travers le réseau Starlink a été au centre de cette rencontre. « Le réseau est composé de milliers de satellites qui permettent d'établir des connexions Internet haut débit, même dans les régions éloignées ou mal desservies par les réseaux terrestres », a fait savoir Ryan Goôdnight directeur général accès au marché de l'entreprise américaine SpaceX.

Ce rendez-vous d'affaires vient à point nommé rendre concrète la vision politique du Gouvernement centrafricain dans le domaine des télécommunications visant à créer des liaisons partout dans le pays surtout dans les zones reculées dépourvues d'infrastructures terrestres.

Pour le directeur général accès au marché de l'entreprise américaine SpaceX, la rencontre a été fructueuse car le président de la République Faustin Archange Touadéra lui-même a une vision claire de la télécommunication. L’entreprise américaine SpaceX a promis de tout mettre en œuvre de manière rapide et avec le concours du gouvernement centrafricain, pour que Starlink soit une réalité en République Centrafricaine.

Retenons que Starlink est une filiale de SpaceX, la société qui gère le réseau mondial de satellites, conçu, construit et opéré par le multimilliardaire américain Elon Musk



