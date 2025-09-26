Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, réception officielle de la station de pompage de Lamadji (projet PILIER)


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 26 Septembre 2025



Dans le cadre de la lutte contre les inondations, et pour renforcer la résilience urbaine à N’Djamena, une cérémonie officielle de réception de la station de pompage de Lamadji s’est tenue le 25 septembre 2025 à la mairie du 10ᵉ arrondissement.

L’événement a rassemblé le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi que le représentant de la Banque mondiale au Tchad.

Le projet PILIER concentre ses interventions sur l’assainissement, la modernisation des infrastructures de drainage, la gestion des déchets solides et la mobilisation communautaire pour améliorer durablement la gestion des eaux pluviales. C’est dans ce cadre que la station de pompage de Lamadji a été renforcée par l’installation de deux nouvelles pompes fixes de 1,5 m³/seconde chacune, d’un groupe électrogène de 450 kVA et de nouveaux dégrilleurs.

Grâce à ces équipements, la capacité d’évacuation de la station passe de 6 à 9 m³/seconde, améliorant significativement la maîtrise des eaux pluviales et réduisant les risques d’inondations pour les populations riveraines. La remise officielle de l’ouvrage marque son transfert à la mairie de N’Djamena, qui assurera désormais son exploitation et son entretien, au bénéfice direct des habitants de la capitale.

Il convient de rappeler que le projet PILIER, placé sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, bénéficie de l’appui financier de la Banque mondiale dans le cadre d’un vaste programme visant à renforcer la résilience de la ville de N’Djamena face aux inondations récurrentes.


