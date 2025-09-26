Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le CEMGA restaure l’autorité de l’Etat par le dialogue


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Septembre 2025


Deux réunions élargie aux chefs traditionnels et aux sages de la localité ont été tenues le mercredi et le jeudi par le chef d’État-major général des armée (CEMGA), le général Abakar Abdelkerim Daoud.


Tchad : le CEMGA restaure l’autorité de l’Etat par le dialogue
C’est dans le cadre de la facilitation du respect des accords entre les groupes de revendications et la médiature de la République, afin de concrétiser sur le terrain les engagements pris.

Tous les responsables concernés ont réaffirmé aux CEMGA leurs disponibilités à œuvrer pour l’entente et la paix dans la région. Aussitôt, le CEMGA a instruit aux différents groupes de lever les barrières anarchiques pour la fluidité et la libre circulation. Ce qui fut fait.

Les différents groupes ont également demandé l’implication directe du CEMGA pour faciliter l’application des clauses des différents accords.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/09/2025

Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau

Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau

Tchad : N’Djamena paralysée par les pluies, le calvaire des habitants se répète Tchad : N’Djamena paralysée par les pluies, le calvaire des habitants se répète 25/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

RCA : l’entreprise américaine Spacex d’Elon Musk annonce son implantation

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter