Tchad : le CEMGA restaure l’autorité de l’Etat par le dialogue

C’est dans le cadre de la facilitation du respect des accords entre les groupes de revendications et la médiature de la République, afin de concrétiser sur le terrain les engagements pris.



Tous les responsables concernés ont réaffirmé aux CEMGA leurs disponibilités à œuvrer pour l’entente et la paix dans la région. Aussitôt, le CEMGA a instruit aux différents groupes de lever les barrières anarchiques pour la fluidité et la libre circulation. Ce qui fut fait.



Les différents groupes ont également demandé l’implication directe du CEMGA pour faciliter l’application des clauses des différents accords.