Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : Le MPS salue l’accord de paix signé entre le Gouvernement et le Comité Populaire Diffa Al-Watan de Miski


Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Septembre 2025


Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a exprimé sa satisfaction suite à la signature de l’Accord de paix entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Comité Populaire Diffa Al-Watan de Miski.


​Tchad : Le MPS salue l’accord de paix signé entre le Gouvernement et le Comité Populaire Diffa Al-Watan de Miski
Dans ce communiqué, le MPS salue cet événement historique, fruit d’un dialogue constructif, qui vient renforcer l’unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité durable du pays.

À travers cet accord, le Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est félicité pour sa vision résolue et courageuse qui privilégie le dialogue comme outil principal de règlement des différends et de consolidation de la confiance entre les communautés.

Le Secrétariat Général du MPS a également rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour leur rôle déterminant dans la protection des populations et la consolidation de la stabilité nationale. De même, il a salué les efforts constants du Gouvernement et du Médiateur de la République, dont l’action sur le terrain a permis de rapprocher les positions et de concrétiser cet accord attendu par les populations.

Le MPS adresse en outre un message d’encouragement aux compatriotes de Miski et à leur comité, qui par cet engagement en faveur de la paix, témoignent de leur confiance dans l’avenir du Tchad. Le parti appelle à poursuivre sur cette voie afin de bâtir, collectivement, un avenir fondé sur la confiance, la solidarité et le développement partagé.

Enfin, le MPS appelle toutes les parties prenantes à respecter scrupuleusement les engagements pris pour rendre cet accord décisif et irréversible, ouvrant la voie à un nouvel élan démocratique, au développement économique et social, conformément au PND 2030 « Tchad Connexion ».

Le communiqué conclut en rappelant que la paix n’a pas de prix et demeure la condition première pour l’unité et la prospérité du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/09/2025

Tchad : à N'Djamena, un détenu coupable de recel suite au vol de 100 millions de FCFA

Tchad : à N'Djamena, un détenu coupable de recel suite au vol de 100 millions de FCFA

Tchad : Au Tibesti, Difa Al-Watan signe un accord de paix avec le Gouvernement Tchad : Au Tibesti, Difa Al-Watan signe un accord de paix avec le Gouvernement 23/09/2025

Populaires

​Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad présente ses condoléances au Royaume d’Arabie Saoudite

23/09/2025

Tchad : à N'Djamena, un détenu coupable de recel suite au vol de 100 millions de FCFA

23/09/2025

Tchad : Au Tibesti, Difa Al-Watan signe un accord de paix avec le Gouvernement

23/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter