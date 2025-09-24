​Tchad : Le MPS salue l’accord de paix signé entre le Gouvernement et le Comité Populaire Diffa Al-Watan de Miski

Dans ce communiqué, le MPS salue cet événement historique, fruit d’un dialogue constructif, qui vient renforcer l’unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité durable du pays.



À travers cet accord, le Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est félicité pour sa vision résolue et courageuse qui privilégie le dialogue comme outil principal de règlement des différends et de consolidation de la confiance entre les communautés.



Le Secrétariat Général du MPS a également rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour leur rôle déterminant dans la protection des populations et la consolidation de la stabilité nationale. De même, il a salué les efforts constants du Gouvernement et du Médiateur de la République, dont l’action sur le terrain a permis de rapprocher les positions et de concrétiser cet accord attendu par les populations.



Le MPS adresse en outre un message d’encouragement aux compatriotes de Miski et à leur comité, qui par cet engagement en faveur de la paix, témoignent de leur confiance dans l’avenir du Tchad. Le parti appelle à poursuivre sur cette voie afin de bâtir, collectivement, un avenir fondé sur la confiance, la solidarité et le développement partagé.



Enfin, le MPS appelle toutes les parties prenantes à respecter scrupuleusement les engagements pris pour rendre cet accord décisif et irréversible, ouvrant la voie à un nouvel élan démocratique, au développement économique et social, conformément au PND 2030 « Tchad Connexion ».



Le communiqué conclut en rappelant que la paix n’a pas de prix et demeure la condition première pour l’unité et la prospérité du Tchad.