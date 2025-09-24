Tchad : un atelier de validation de l'étude diagnostic des organisations paysannes dans la zone du Projet Renfort

La cérémonie du lancement de l'atelier de validation de l'étude diagnostic des organisations paysannes et agri-preneurs identifiés dans la zone du projet Renfort, s'est déroulée ce mercredi 24 septembre 2025 à la maison des médias du Tchad.



C’est dans le cadre du projet de renforcement, de l'innovation, dans l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes et des femmes.



L'événement organisée par la Plate-forme Régionale des Organisations Paysannes d'Afrique Centraleb (PROPAC), en partenariat avec le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), vise à vulgariser les activités des organisations paysannes tchadiennes, auprès des organisations internationales agricoles, pour une agriculture entreprenante qui assume les fonctions économiques, sociales, culturelles et écologiques.



Le président du conseil d'administration de la PROPAC, Kolyang Palebelé, dans son discours de lancement, a déclaré que l'organisation de cet atelier est une initiative partie d'un constat que les agriculteurs tchadiens ne sont pas impliqués dans les décisions qui les concernent directement.



C’est pourquoi le gouvernement avec l'appui des partenaires, notamment le FIDA, entendent les impliquer dans la prise de décisions. Kolyang Palebelé a également indiqué que l'atelier en question aidera la PROPAC dans sa zone opérationnelle.



Les questions de changements climatiques qui affectent considérablement les agriculteurs n'ont pas été perdues de vue. En effet, dans le Hadjer Lamis, le Chari-Baguirmi, Ndjamena, le Mayo-Kebbi Est, la Tandjilé, le Mandoul, le Moyen-Chari, et le Lac, la question du changement climatique qui affecte durement les agriculteurs a été soulevée par le président du conseil d'administration.