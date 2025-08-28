​Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno offre 30 000 places pour le match Sao – Black Stars

La Fédération tchadienne de football association (FTFA) a annoncé une nouvelle qui réjouira les amateurs du ballon rond : l’accès au match opposant les Sao du Tchad aux Black Stars du Ghana sera gratuit. Initialement payante, l’entrée des 30 000 spectateurs a été entièrement prise en charge par le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État.



Dans un communiqué officiel, la FTFA a salué ce geste qualifié de « noble et patriotique », soulignant qu’il s’agit d’un soutien direct aux Sao, mais aussi d’un encouragement au public sportif tchadien. L’instance invite les supporters à se mobiliser en masse et à adopter un comportement exemplaire lors de cette rencontre de grande envergure.



La Fédération précise également que toutes les informations pratiques concernant la distribution des billets seront communiquées très prochainement par le comité d’organisation, dans un esprit de transparence totale.



Ce geste présidentiel, qui place le football tchadien au cœur de l’actualité, constitue un signe fort de soutien aux Sao dans leur confrontation face à une équipe emblématique du continent africain, les Black Stars du Ghana.