Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno offre 30 000 places pour le match Sao – Black Stars


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Août 2025



​Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno offre 30 000 places pour le match Sao – Black Stars
La Fédération tchadienne de football association (FTFA) a annoncé une nouvelle qui réjouira les amateurs du ballon rond : l’accès au match opposant les Sao du Tchad aux Black Stars du Ghana sera gratuit. Initialement payante, l’entrée des 30 000 spectateurs a été entièrement prise en charge par le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État.

Dans un communiqué officiel, la FTFA a salué ce geste qualifié de « noble et patriotique », soulignant qu’il s’agit d’un soutien direct aux Sao, mais aussi d’un encouragement au public sportif tchadien. L’instance invite les supporters à se mobiliser en masse et à adopter un comportement exemplaire lors de cette rencontre de grande envergure.

La Fédération précise également que toutes les informations pratiques concernant la distribution des billets seront communiquées très prochainement par le comité d’organisation, dans un esprit de transparence totale.

Ce geste présidentiel, qui place le football tchadien au cœur de l’actualité, constitue un signe fort de soutien aux Sao dans leur confrontation face à une équipe emblématique du continent africain, les Black Stars du Ghana.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/08/2025

Tchad Connexion 2030 : la CCIAMA se mobilise pour porter la voix du secteur privé à Abu Dhabi

Tchad Connexion 2030 : la CCIAMA se mobilise pour porter la voix du secteur privé à Abu Dhabi

Tchad : la jeunesse se mobilise pour une Déclaration nationale sur le climat Tchad : la jeunesse se mobilise pour une Déclaration nationale sur le climat 27/08/2025

Populaires

Tchad Connexion 2030 : la CCIAMA se mobilise pour porter la voix du secteur privé à Abu Dhabi

27/08/2025

Tchad : l’ONAPE et Airtel soutiennent 160 jeunes de N’Djamena avec des fonds de démarrage et des kits d’insertion

27/08/2025

Tchad : un démarcheur immobilier condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie

27/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter