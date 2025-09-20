Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : Le ministre de la Sécurité publique rappelle à l’ordre sur le port réglementaire des uniformes


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Septembre 2025


Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le Général Ali Ahmat Aghabache, a adressé une circulaire ferme aux responsables de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT). Il y dénonce le non-respect constaté du port réglementaire des uniformes lors des cérémonies officielles, ateliers de formation et autres rencontres de haut niveau.


Selon le ministre, plusieurs éléments des Forces de sécurité intérieure continuent de négliger les textes en vigueur qui régissent l’usage des uniformes, compromettant ainsi l’image et la discipline des corps en uniforme.

« Dorénavant, il vous est instamment demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l’application stricte des textes », précise la circulaire.

Le ministre attache un prix particulier au respect rigoureux de cette mesure et avertit que tout contrevenant s’exposera à des sanctions disciplinaires.

Cette décision vise à renforcer la discipline, l’image institutionnelle et la crédibilité des Forces de sécurité tchadiennes lors des activités officielles et publiques.


TCHAD - 20/09/2025

