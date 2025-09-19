Tchad : Am-Timan se mobilise pour la Journée mondiale du nettoyage





Initiée chaque année à la même date, cette journée vise à rassembler citoyens, associations, entreprises et collectivités autour d’un objectif commun : débarrasser l’environnement des déchets abandonnés et sensibiliser à leur impact négatif sur la planète.





Parmi les acteurs engagés, l’Association des jeunes pour l’éducation et la lutte contre la dégradation de l’environnement du Salamat (AJELCDES), conduite par son président, Khalid Ahmat Djarama, a répondu à l’appel. Dès 6 h du matin, ses membres ont rejoint les agents municipaux, les organisations de la société civile et de nombreux habitants pour participer activement au nettoyage du marché.



Dans une déclaration, le président de l’AJELCDES a lancé un appel vibrant à la jeunesse du Salamat : « Unissons nos forces pour bâtir un environnement propre et durable. » Il a également salué l’implication des autorités locales dans cette initiative mondiale.