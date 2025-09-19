Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Am-Timan se mobilise pour la Journée mondiale du nettoyage


Alwihda Info | Par - 20 Septembre 2025


Ce matin, le 20 septembre 2025, dès les premières lueurs du jour, la ville d’Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, s’est mobilisée pour célébrer la Journée mondiale du nettoyage. L’événement a été officiellement lancé par le maire, Mahamat Ali Ibrahim, au cœur du marché central, choisi comme point de départ symbolique de cette opération citoyenne.


  Initiée chaque année à la même date, cette journée vise à rassembler citoyens, associations, entreprises et collectivités autour d’un objectif commun : débarrasser l’environnement des déchets abandonnés et sensibiliser à leur impact négatif sur la planète.

 
Parmi les acteurs engagés, l’Association des jeunes pour l’éducation et la lutte contre la dégradation de l’environnement du Salamat (AJELCDES), conduite par son président, Khalid Ahmat Djarama, a répondu à l’appel. Dès 6 h du matin, ses membres ont rejoint les agents municipaux, les organisations de la société civile et de nombreux habitants pour participer activement au nettoyage du marché.

Dans une déclaration, le président de l’AJELCDES a lancé un appel vibrant à la jeunesse du Salamat : « Unissons nos forces pour bâtir un environnement propre et durable. » Il a également salué l’implication des autorités locales dans cette initiative mondiale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


