TCHAD

Tchad : Échanges fructueux entre le ministre Abakar Rozzi Teguil et les acteurs culturels du Hadjer-Lamis

Alwihda Info | Par Djibrine Haidar - 19 Septembre 2025

Le 18 septembre, dans la salle de réunion de la mairie de Massakory, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a échangé avec plusieurs acteurs issus des secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat.