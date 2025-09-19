Le ministre a rencontré des représentants d’associations culturelles, artistiques et artisanales. Les discussions ont porté sur les initiatives en cours, les projets à venir ainsi que sur les défis à relever pour renforcer le développement de ces trois secteurs essentiels dans la province du Hadjer-Lamis.
Tchad : Échanges fructueux entre le ministre Abakar Rozzi Teguil et les acteurs culturels du Hadjer-Lamis
Alwihda Info | Par Djibrine Haidar - 19 Septembre 2025
Le 18 septembre, dans la salle de réunion de la mairie de Massakory, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a échangé avec plusieurs acteurs issus des secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat.
Le ministre a rencontré des représentants d’associations culturelles, artistiques et artisanales. Les discussions ont porté sur les initiatives en cours, les projets à venir ainsi que sur les défis à relever pour renforcer le développement de ces trois secteurs essentiels dans la province du Hadjer-Lamis.
