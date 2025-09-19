Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : les FAMa annoncent deux opérations majeures contre des groupes terroristes


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Septembre 2025


Bamako – L’État-Major général des Armées du Mali a annoncé avoir mené, les 18 et 19 septembre 2025, deux opérations d’envergure contre des groupes terroristes dans les régions de Mopti et de Nara.


Le 18 septembre, sur la base de renseignements qualifiés de fiables, un assaut héliporté a été lancé aux abords de Koundioli Maoude, dans la région de Mopti. Cette intervention a permis de neutraliser une dizaine de combattants lourdement armés, de saisir un important lot d’armes et de munitions, ainsi que du matériel logistique, et de détruire un camp d’entraînement.



Le lendemain, 19 septembre, une opération combinée, incluant frappes aériennes et actions aéroterrestres, a visé un refuge terroriste situé à 35 kilomètres au sud-est de Mourdiah, dans la région de Nara. Plusieurs combattants ont été éliminés et des infrastructures stratégiques détruites, notamment des caches d’armes, des postes de guet et des sites de fabrication d’explosifs.



Selon le communiqué, ces frappes ciblées ont permis de démanteler des camps de transit et des réseaux logistiques impliqués dans de récentes attaques, y compris des incendies criminels sur la route nationale N1. Les opérations visent également à freiner les mouvements de groupes armés vers la région de Kayes.



L’État-Major a salué la détermination et le courage exemplaire des forces maliennes, qu’il qualifie de « rempart de la nation face à ceux qui cherchent à semer le chaos ». Il a par ailleurs rassuré la population que les opérations de recherche et de destruction des refuges terroristes se poursuivent avec détermination sur l’ensemble du territoire national.


