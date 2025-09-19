Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée : Un tournant majeur dans la réforme du secteur sécuritaire, avec l'inauguration d'un poste de commandement opérationnel


Alwihda Info | Par - 20 Septembre 2025


Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a engagé une profonde réforme de son secteur de défense et de sécurité sous l’impulsion du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Face aux défis sécuritaires régionaux — instabilité, criminalité transnationale et circulation illicite des armes — la Guinée s’est dotée d’une stratégie globale visant à renforcer la protection des populations, des biens et des infrastructures vitales.


Cette stratégie repose notamment sur une déconcentration effective de la sécurité, avec la mise en place de commissions de défense et de sécurité à tous les niveaux territoriaux, afin de rapprocher l’action publique des populations et de créer un véritable maillage de prévention et de réaction.
