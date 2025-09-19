AFRIQUE

Guinée : Un tournant majeur dans la réforme du secteur sécuritaire, avec l'inauguration d'un poste de commandement opérationnel

Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Septembre 2025

Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a engagé une profonde réforme de son secteur de défense et de sécurité sous l’impulsion du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Face aux défis sécuritaires régionaux — instabilité, criminalité transnationale et circulation illicite des armes — la Guinée s’est dotée d’une stratégie globale visant à renforcer la protection des populations, des biens et des infrastructures vitales.