​Tchad : Le parti "Émergence pour le Développement" appelle au retrait des cartes d'électeurs

Demba Tatiana a souligné l'importance du vote comme un acte citoyen et un droit civique essentiel, incitant les militants et sympathisants à participer activement au scrutin pour soutenir l'option "Oui". Elle a déclaré que leur participation est cruciale pour influencer positivement l'avenir du pays et a encouragé une mobilisation générale pour exprimer la voix collective du parti.



En votant "Oui", les membres du parti contribueront à façonner l'avenir du Tchad, a-t-elle ajouté. La présidente a mis l'accent sur l'importance de l'engagement et de la mobilisation de chaque membre pour défendre les valeurs et idées portées par EDT.



Elle a conclu en affirmant que, réunis, les membres du parti peuvent faire une différence significative et œuvrer à la construction d'un avenir meilleur pour tous, clôturant son appel par des vivats pour le "Oui" et pour le parti Émergence pour le Développement du Tchad.