TCHAD

​Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du président Succès Masra en détention


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Octobre 2025


Le parti Les Transformateurs a tiré la sonnette d’alarme, ce mercredi 23 octobre 2025, à propos de la dégradation de l’état de santé de son président, Succès Masra, actuellement détenu à N’Djamena. Dans un communiqué officiel signé par son Secrétaire général, Dr Tog-Yel Nagonngar, la formation politique exprime de vives inquiétudes quant à la sécurité et à la santé de son leader.


Masra Succes, président du parti Les Transformateurs.
Masra Succes, président du parti Les Transformateurs.
Selon le document, le président Masra aurait besoin de soins médicaux appropriés, actuellement indisponibles sur les plateaux techniques du Tchad. Une demande d’évacuation sanitaire formulée par son médecin traitant a été transmise par le collectif de ses avocats « à toute la chaîne de commandement et de décision de ceux qui le détiennent ». Le parti réclame une liberté provisoire pour raisons médicales, précisant qu’une réponse des autorités est toujours attendue.

Le communiqué annonce également la tenue prochaine d’un point de presse global au cours duquel le parti abordera non seulement la question de la santé et de la sécurité du président Masra, mais aussi la procédure de pourvoi en cassation toujours en cours devant la Cour suprême, ainsi que « d’autres points liés à la vie de la Nation ».


