TCHAD

​Tchad : Moundou mobilise ses leaders locaux contre le choléra


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 24 Août 2025



​Tchad : Moundou mobilise ses leaders locaux contre le choléra
Le maire adjoint de la ville de Moundou, Djonkeye Hubert, a présidé le 23 août 2025 une rencontre cruciale consacrée à la prévention du choléra. Cette réunion a rassemblé les administrateurs délégués des arrondissements municipaux ainsi que les chefs de quartiers, avec pour objectif d’informer et de sensibiliser la population sur les enjeux liés à cette maladie.

Au cours des échanges, il a été rappelé aux participants l’importance d’adopter des mesures préventives pour protéger la santé des citoyens. Djégolé Béassemda, Directeur technique du service de la voirie urbaine de Moundou, a souligné que « le choléra prospère là où règne la pauvreté » et insisté sur la nécessité pour chacun de prendre conscience des pratiques sanitaires à adopter.

De son côté, Mbaidéyo Ngonsara Pascal, coordonnateur de l’Observatoire vert et consultant invité, a appelé les leaders locaux à rester vigilants, à promouvoir l’hygiène dans leurs communautés et à signaler sans délai toute situation suspecte aux autorités compétentes. Il les a également encouragés à participer activement aux prochaines campagnes de sensibilisation qui seront organisées dans les quartiers.

Pour sa part, le maire adjoint Djonkeye Hubert a rappelé que « la lutte contre le choléra engage tout le monde » et plaidé pour une synergie d’actions afin de stopper la propagation de la maladie. Les autorités communales ont par ailleurs insisté sur la nécessité d’une communication efficace et sur le rôle central des leaders locaux dans la mobilisation des communautés autour des bonnes pratiques sanitaires.

La rencontre a enregistré la présence du Délégué sanitaire du Logone Occidental et du médecin-chef du district sanitaire de Moundou, témoignant de l’engagement conjoint des autorités locales et sanitaires dans la prévention du choléra.


