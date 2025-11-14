Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Novembre 2025


N’Djamena, 14 novembre 2025 — Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) signale un nouvel afflux de réfugiés soudanais au Tchad, alors que les violences persistent au Darfour Nord. Selon le Flash Update n°27, publié le 12 novembre, 2 049 personnes, soit 768 familles, ont traversé la frontière tchadienne au cours des sept derniers jours.


Malgré une légère baisse par rapport à la semaine précédente, le flux demeure stable et soutenu, alimenté par les affrontements autour d’El Fasher, de Tawila et d’autres localités. Les réfugiés continuent d’arriver via les points d’entrée de Tiné (14 %), Oure Cassoni (64 %) et Adré/Adikong (22 %). La majorité sont des femmes et des enfants, dont plusieurs présentent des besoins spécifiques, notamment 14 mineurs séparés et 2 non accompagnés.

Ces nouveaux arrivants proviennent principalement de Birdic, Ambaru, El Fasher, Kornoi, Abgamra, Nyala, Abdilek, Amfrance et Dor. Environ 43 % des familles disposent de documents soudanais, révélant des besoins urgents en protection et en documentation légale.

Sur le plan humanitaire, la situation des abris demeure critique. À ce jour, 46 064 réfugiés ont été relocalisés sur les sites de Wadi Fira et Ennedi Est, mais des milliers vivent encore sans logement adéquat.

À Oure Cassoni (Ennedi Est), 23 000 réfugiés attendent un abri. INTERSOS prévoit d’en construire 2 600, mais un déficit de 3 100 abris persiste.

À Goudrane (Wadi Fira), sur 23 064 réfugiés, des partenaires comme le HCR, INTERSOS et Qatar Charity ont lancé des projets de construction totalisant environ 4 700 abris, avec un manque estimé à 1 300 unités.

À Marassabré, 5 980 abris supplémentaires sont nécessaires pour loger les 42 000 réfugiés enregistrés dans la zone Birak-Kulbus.

L’extension du site de Touloum est également en cours, avec 780 abris en construction, dont 500 déjà attribués.

La situation humanitaire reste tendue dans l’Est du Tchad, où plus d’un million de réfugiés soudanais ont trouvé asile depuis le début du conflit. Le HCR et ses partenaires appellent à un soutien international accru afin de répondre à l’urgence humanitaire et de garantir des conditions de vie dignes aux nouveaux arrivants.


