TCHAD

Tchad : secteur informel, quelles pistes pour une formalisation durable ?


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 30 Décembre 2025


Une journée de réflexion consacrée au Programme National de Développement (PND) s’est tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l’École Nationale d’Administration (ENA).


Cette rencontre vise à analyser, à la lumière de la loi de finances et de la situation économique actuelle, les mécanismes susceptibles de transformer le secteur informel en un véritable levier formel de croissance et de développement au Tchad. L’initiative s’inscrit également dans le cadre du lancement d’un projet d’étude et d’analyse sur le secteur informel.

Présente à cette occasion, la présidente de la Cour des comptes, Mme Zara Ibrahim Mahamat Itno, a rappelé le rôle central de son institution dans l’accompagnement des politiques publiques et la promotion de la bonne gouvernance.

Elle a notamment présenté les objectifs principaux de la Cour des comptes, qui consistent à :
Contrôler l’utilisation des finances publiques, afin de s’assurer que les ressources de l’État sont utilisées conformément aux lois et règlements en vigueur ;
Garantir la transparence et la bonne gouvernance, en luttant contre la mauvaise gestion, le gaspillage et les détournements de fonds publics ;
Vérifier les comptes des institutions publiques, notamment ceux de l’État, des ministères, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
Évaluer l’efficacité des politiques publiques, en analysant l’impact réel des projets et programmes financés par l’État ;
Sanctionner les fautes de gestion, à travers le jugement des comptables publics et l’application des sanctions prévues par la loi en cas d’irrégularités ;
Informer les autorités et le public, par la production de rapports destinés au Président de la République, à l’Assemblée nationale et aux citoyens.

À travers ces missions, la Cour des comptes du Tchad veille à ce que chaque franc public soit bien géré, efficacement utilisé et orienté vers le développement du pays.

C’est dans ce contexte que Mme Zara Ibrahim Mahamat Itno a procédé au lancement officiel de la journée de réflexion, marquant ainsi le début des échanges entre experts, responsables administratifs et acteurs du développement autour des défis et opportunités liés à la formalisation du secteur informel, considéré comme un pilier majeur de l’économie nationale.


