​Tchad : Royal Air Maroc reprend ses vols vers N’Djamena après cinq ans d’interruption

renforcer la connectivité du Tchad avec le reste du monde,

attirer les investissements étrangers,

stimuler les échanges commerciaux,

et faire de N’Djamena un hub aérien stratégique en Afrique centrale.

Dans son allocution, la ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatimé Goukouni Weddeye, a salué l’événement : « Nous accueillons aujourd’hui le vol inaugural de la compagnie Royal Air Maroc à N’Djamena, après environ cinq ans d’interruption. Cet événement marque bien plus qu’une simple reprise de liaison aérienne : il symbolise l’aboutissement d’une volonté politique, traduite en action concrète. »La ministre a souligné que cette réouverture s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord aérien conclu entre le Tchad et le Royaume du Maroc. Elle a rappelé que le désenclavement du pays, notamment par voie aérienne, est l’une des priorités du Maréchal du Tchad. Le Chef de l’État a instruit le gouvernement d’engager des réformes, de faciliter l’accès des compagnies aériennes au marché tchadien et de nouer de nouveaux partenariats pour connecter le pays aux grandes métropoles régionales et internationales.Le retour de Royal Air Maroc, compagnie de référence en Afrique, répond à cette ambition. Il permettra de :Royal Air Maroc est la première d’une série de compagnies intéressées par le marché tchadien. D’autres transporteurs, notamment algériens, nigérians et libyens, ont déjà manifesté leur volonté de desservir N’Djamena. Cette dynamique illustre la confiance croissante dans le potentiel économique du Tchad et dans la stabilité des réformes entreprises dans le secteur aérien.De son côté, l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, M. Abdellatif Erroja, a exprimé sa satisfaction : « Aujourd’hui, nous inaugurons la reprise des vols entre N’Djamena et Casablanca. Cette reprise s’inscrit dans une dynamique de coopération entre nos deux pays et témoigne de la volonté politique du Royaume du Maroc de renforcer nos relations bilatérales. »Il a souligné que cette ligne N’Djamena–Casablanca ne représente pas seulement un lien interafricain, mais ouvre également de nouvelles perspectives vers l’Europe, l’Asie et les Amériques. Selon lui, cette initiative traduit la vision partagée des deux chefs d’État de renforcer la coopération bilatérale et de favoriser les échanges économiques et commerciaux.Enfin, il a assuré que Royal Air Maroc restera attentive aux attentes de la clientèle tchadienne afin que cette liaison devienne une véritable valeur ajoutée pour les relations entre le Tchad et le Maroc.