TCHAD

​Tchad : Trois magistrats suspendus pour manquement à leurs devoirs professionnels


Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Décembre 2025


Un arrêté ministériel signé le 5 décembre 2025 à N’Djamena a prononcé la suspension temporaire de trois magistrats pour manquement aux devoirs liés à leurs fonctions.


​Tchad : Trois magistrats suspendus pour manquement à leurs devoirs professionnels
Conformément aux dispositions des articles 39 et 41 de l’Ordonnance portant statut de la magistrature, les magistrats concernés sont :
  • Mahamat Saleh Brema, 1er Substitut du Procureur Général près la Cour d’appel de N’Djamena ;
  • Kagonbé Moïse, 6ᵉ Substitut du Procureur Général près la Cour d’appel de N’Djamena ;
  • Issa Sougui Djimi, Substitut du Procureur de la République à Moundou.
Ces derniers sont suspendus de leurs fonctions pour une durée de trois (3) mois, à compter de la date de signature de l’arrêté.

Selon le document officiel, cette mesure disciplinaire fait suite à des manquements aux obligations professionnelles inhérentes à leurs charges, sans toutefois préciser la nature exacte des fautes reprochées.


