​Tchad : Trois magistrats suspendus pour manquement à leurs devoirs professionnels

Mahamat Saleh Brema, 1er Substitut du Procureur Général près la Cour d’appel de N’Djamena ;

Kagonbé Moïse, 6ᵉ Substitut du Procureur Général près la Cour d’appel de N’Djamena ;

Issa Sougui Djimi, Substitut du Procureur de la République à Moundou.

Conformément aux dispositions des articles 39 et 41 de l’Ordonnance portant statut de la magistrature, les magistrats concernés sont :Ces derniers sont suspendus de leurs fonctions pour une durée de trois (3) mois, à compter de la date de signature de l’arrêté.Selon le document officiel, cette mesure disciplinaire fait suite à des manquements aux obligations professionnelles inhérentes à leurs charges, sans toutefois préciser la nature exacte des fautes reprochées.