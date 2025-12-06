Tchad : Au Moyen-Chari, les leaders communautaires sensibilisés aux violences faites aux femmes

Placée sous le thème : « Prévention des violences faites aux femmes et aux filles pour un développement durable », cette activité a réuni des chefs de communautés, leaders religieux, chefs de quartiers ainsi que des organisations de la société civile.



L’objectif principal de cette campagne est de renforcer l’implication des autorités locales et communautaires dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, tout en encourageant l’adoption de comportements protecteurs. Elle vise également à promouvoir la mise en place de mécanismes communautaires de prévention, de protection et de prise en charge des victimes, en particulier dans les zones rurales.



Prenant la parole, la déléguée provinciale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance du Moyen-Chari, Mme Nekarnodji Dionbang Myriam, a rappelé que les 16 jours d’activisme, initiés en 1981 par la société civile, constituent une mobilisation internationale contre toutes formes de violences à l’égard des femmes.



Elle a souligné que ces violences représentent une violation grave des droits humains et ont des conséquences profondes sur la santé physique et mentale ainsi que sur le bien-être des victimes. Mme Myriam a exhorté les participants à devenir de véritables ambassadeurs de la protection des femmes et des filles dans leurs communautés.



Deux communications ont enrichi les échanges. Le sociologue Laddy Ndoyam Gérard, membre de la Délégation de la Femme et de la Petite Enfance, s’est penché sur la violence psychologique, qualifiée de violence silencieuse mais dévastatrice, appelant les leaders présents à briser le silence autour de cette problématique.



De son côté, Masra Aloïsse, assistant en droit, chef de service social au Tribunal de grande instance et à la maison d’arrêt de Sarh, a présenté les dispositions de l’ordonnance N°003 du 21 janvier 2025, relative à la prévention et à la répression des violences faites aux femmes et aux filles.



Les participants ont salué cette initiative et partagé plusieurs témoignages, rappelant que les tensions conjugales ont tendance à s’accentuer durant le mois de décembre, notamment à l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année. Ils ont plaidé pour la poursuite et le renforcement des actions de sensibilisation à l’échelle locale.



La prochaine étape de cette campagne se tiendra le mardi 9 décembre 2025 à Helibongo, dans le canton Banda, où d’autres rencontres sont prévues avec les communautés rurales.