TCHAD

N’Djamena : L'ASCO-NUTRI sensibilise les couples aux bienfaits de l’allaitement maternel exclusif


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 6 Décembre 2025


À l’occasion de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, l’Association Assistance Communautaire pour la Nutrition (ASCO-NUTRI) a mené, ce samedi 6 décembre 2025, une séance de sensibilisation à l’hôpital de Gozator (10ᵉ arrondissement de N’Djamena).


Le thème de cette édition, « Accompagnons le couple (père-mère) à prioriser l’allaitement maternel », souligne l’importance de l’implication des deux parents pour garantir la bonne santé de l'enfant.

 

 

Abakar Mahamat Adoum, membre d’ASCO-NUTRI, a rappelé les recommandations fondamentales de santé publique : l’allaitement est recommandé pendant deux ans, dont les six premiers mois de manière exclusive.
 

Il a insisté sur plusieurs points essentiels :

  • Mise au Sein Précoce : L’allaitement commence dès la naissance. La mise au sein précoce stimule le cerveau et favorise la production du lait maternel.

  • Le Colostrum : Le premier lait maternel, appelé colostrum, est hautement nutritif. Il protège l’enfant contre certaines maladies, renforce son immunité et contribue fortement à sa croissance.

  • Développement de l'Enfant : L’allaitement maternel assure une bonne santé au nourrisson, favorise son développement intellectuel et lui permet de grandir sans risques majeurs.

  • Avantages pour la Mère : L’allaitement prolongé contribue également à réduire les risques de cancer du sein chez les mères.

 

L’équipe d’ASCO-NUTRI a mis un accent particulier sur l’importance de l’hygiène corporelle lors de l’allaitement, car un manque d’hygiène peut provoquer des infections ou des diarrhées chez les nourrissons.
 

Pour illustrer cet aspect essentiel, l’équipe a distribué des savons aux mères, soulignant le rôle crucial de l’hygiène dans un allaitement sain et sécurisé.



