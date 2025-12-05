Tchad-Niger : Le Premier Ministre Amb. ALLAH MAYE Halina, invité d’honneur du Festival de l’Aïr

Un Symbole de Coopération Sahélienne
La présence du Tchad a été fortement illustrée par les prestations d’artistes et d’artisans tchadiens, qui ont présenté un pan du riche patrimoine culturel du pays de Toumaï. Le Burkina Faso et le Mali prenaient également part à cette édition, renforçant les échanges culturels entre pays frères de l’espace sahélien.:
Les thèmes de la solidarité, de la souveraineté et du développement ont dominé les différentes interventions durant la cérémonie officielle. Un moment hautement symbolique a été la remise d'un sabre traditionnel au Premier ministre tchadien en signe de respect et d’amitié.
Invitation Officielle pour le Festival d'Amdjarass
S’exprimant au nom du Chef du Gouvernement tchadien, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Tegui, a lancé une invitation officielle à plusieurs pays (Niger, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie et Maroc) pour participer à un autre événement majeur :
-
Événement : Festival International des Cultures Sahariennes d’Amdjarass.
-
Dates : Prévu du 7 au 13 février 2026.
Dans son mot de clôture, le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zène, a exprimé sa reconnaissance à la délégation tchadienne pour avoir honoré la cérémonie, avant de déclarer officiellement ouverte la 17ᵉ édition du Festival de l’Aïr.