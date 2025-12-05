Tchad-Niger : Le Premier Ministre Amb. ALLAH MAYE Halina, invité d’honneur du Festival de l’Aïr

Un Symbole de Coopération Sahélienne

La présence du Tchad a été fortement illustrée par les prestations d’artistes et d’artisans tchadiens, qui ont présenté un pan du riche patrimoine culturel du pays de Toumaï. Le Burkina Faso et le Mali prenaient également part à cette édition, renforçant les échanges culturels entre pays frères de l’espace sahélien.:







Les thèmes de la solidarité, de la souveraineté et du développement ont dominé les différentes interventions durant la cérémonie officielle. Un moment hautement symbolique a été la remise d'un sabre traditionnel au Premier ministre tchadien en signe de respect et d’amitié.

