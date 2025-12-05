Tourisme : Lacs Ounianga, oasis de sérénité au cœur du Sahara Tchadien

Découvrez l'un des joyaux naturels du Tchad : les Lacs Ounianga. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site est le point de rencontre spectaculaire où le désert doré embrasse une oasis verdoyante.







Ce paysage époustouflant, entre dunes majestueuses, palmiers luxuriants et eaux calmes, est une véritable invitation à l’évasion et à la contemplation.







Une destination parfaite pour les amoureux de la nature intacte, du silence absolu, de la beauté sauvage et de l’authenticité.





Le Tchad vous attend avec ses merveilles cachées… Osez l’exploration !

