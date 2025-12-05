Alwihda Info
TCHAD

Am-Timan : Interdiction des tapis sur motos pour renforcer la sécurité routière


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 6 Décembre 2025


Dans une démarche inédite visant à renforcer la sécurité routière et préserver la tranquillité publique, la Commune d’Am-Timan a pris une décision forte : l'interdiction de l’enroulement de tapis sur les motos circulant dans les périmètres urbains.


Am-Timan : Interdiction des tapis sur motos pour renforcer la sécurité routière


 

Le 5 décembre 2025, Mahamat Ali Ibrahim, Maire de la Commune d’Am-Timan, a signé la décision municipale interdisant formellement cette pratique.

 

Bien que répandue, cette pratique est désormais considérée comme un danger pour la circulation routière dans une ville en pleine expansion. La décision vise principalement à :

  • Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

  • Garantir la fluidité du trafic.

 

La police municipale et les services de maintien de l’ordre sont chargés de veiller à l’application stricte de cette nouvelle réglementation.

 

Selon les termes de l’article 2 de la décision, les contrevenants s’exposeront à des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

Cette initiative, qui harmonise les pratiques de mobilité, marque une nouvelle étape dans la régulation urbaine d’Am-Timan, où les autorités cherchent à faire cohabiter tradition et impératifs de sécurité.



