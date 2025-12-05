Abéché : Trois associations s’unissent pour une action sociale et communautaire renforcée

Les trois structures signataires ont décidé de créer une fédération afin de renforcer leur impact collectif sur le terrain :
-
L’association Le Réveil
-
L’association Durmongaa Éducatif pour Tous
-
L’Union pour le Développement Agricole
Leurs domaines d'intervention communs couvrent l'éducation, le social, la culture, l'environnement et l'agriculture.
Les interventions des représentants ont souligné l'importance de cette union :
-
Le secrétaire général de l’association Le Réveil a qualifié cet accord d’initiative porteuse d’espoir pour les populations défavorisées.
-
Madji Masraa s’est réjoui de cette union, estimant qu’elle permettra d’apporter une contribution concrète dans des domaines variés, notamment la santé, la paix et le développement.
-
Abdelrahman Yahya Abdelrahman, représentant de l’Union pour le Développement Agricole, a souligné que cette convention offre un cadre favorable à leur engagement commun pour le bien-être communautaire.
La signature officielle de la convention a marqué la clôture de la cérémonie, ouvrant ainsi une nouvelle dynamique de collaboration et d’action fédérée au service de la communauté d’Abéché.