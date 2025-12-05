Abéché : Trois associations s’unissent pour une action sociale et communautaire renforcée

Les trois structures signataires ont décidé de créer une fédération afin de renforcer leur impact collectif sur le terrain :



L’association Le Réveil L’association Durmongaa Éducatif pour Tous L’Union pour le Développement Agricole

Leurs domaines d'intervention communs couvrent l'éducation, le social, la culture, l'environnement et l'agriculture.



Les interventions des représentants ont souligné l'importance de cette union :



Le secrétaire général de l’association Le Réveil a qualifié cet accord d’initiative porteuse d’espoir pour les populations défavorisées.

Madji Masraa s’est réjoui de cette union, estimant qu’elle permettra d’apporter une contribution concrète dans des domaines variés, notamment la santé, la paix et le développement.

Abdelrahman Yahya Abdelrahman, représentant de l’Union pour le Développement Agricole, a souligné que cette convention offre un cadre favorable à leur engagement commun pour le bien-être communautaire.





La signature officielle de la convention a marqué la clôture de la cérémonie, ouvrant ainsi une nouvelle dynamique de collaboration et d’action fédérée au service de la communauté d’Abéché.

