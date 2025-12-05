Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Des équipements pour l'autonomisation des femmes dans le secteur du séchage de viande à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 6 Décembre 2025


Dans le cadre du Projet régional d’appui aux éleveurs, une cérémonie de remise d’équipements a eu lieu le 4 décembre 2025 à Goz-Beïda. Six groupements féminins, spécialisés dans le séchage de la viande, ont bénéficié de kits matériels destinés à renforcer leur activité économique.


Tchad : Des équipements pour l'autonomisation des femmes dans le secteur du séchage de viande à Goz-Beïda


 

Ce soutien s’inscrit directement dans la stratégie nationale de renforcement de l’autonomie économique des femmes et de la promotion des moyens de subsistance durables pour les groupements bénéficiaires.

 

La dotation intervient après que ces femmes aient suivi une formation approfondie portant sur :

  • Les techniques appropriées de séchage.

  • Le respect rigoureux des normes d’hygiène.

  • Les méthodes de conservation adéquates.

 

 

Le kit d’équipements attribué à chaque groupement est conçu pour optimiser les processus de séchage, de transport et de commercialisation de la viande :

  • Matériels de Séchage et Protection :

    • Quatre (4) lots de cordes (pour l'étalage et le séchage).

    • Quatre (4) bâches en plastique de $4 \times 4$ mètres (pour la protection et le séchage solaire).

  • Logistique :

    • Un pousse-pousse à deux roues pour le transport des marchandises.

    • Quatre (4) thermos.

  • Capital de Production :

    • Un taureau d’une valeur de 150 000 (cent cinquante mille) francs.

 

 

La distribution des équipements a été ciblée dans trois zones de la province du Sila : deux (2) groupements du village de Gassiré (département de Kimti), trois (3) groupements du département de Koukou, et un (1) groupement de la ville de Goz-Beïda.


 

Présidant la cérémonie, le Délégué provincial du Ministère de la Femme et de la petite enfance de la province du Sila, Dr. Mahadi Saleh, a fermement insisté sur la nécessité d’une utilisation rationnelle et appropriée de ces équipements. Il a rappelé que l'exploitation conforme de ces outils est la seule garantie pour atteindre les objectifs escomptés et améliorer durablement les conditions économiques des femmes de la province.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
